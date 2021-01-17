Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da bir ihbarı değerlendiren polis, evde uyuşturucu ve silahlar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 154 adet yeşil reçeteye tabi hap, 28 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid,15,5 gram metamfetamin, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahıs yakalanarak TCK 188 maddesinden işlem yapıldı.

Zanlı adli makamlara sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.