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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kernek Meydanı yeni haliyle sorunları giderecek

İHA

Kernek Meydanı yeni haliyle sorunları giderecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Meydanını aslına uygun hale getirmek için çalışmalara başladı.
Gürkan, “Malatya’nın hafızasını, belleğini yeniden ortaya çıkararak burada vatandaşlarımızın Hıdırellez döneminde gelip kendi gelenekleri ve inanç değerleri ölçüsünde yapmış oldukları aktiviteleri yeniden yapmalarına imkan sağlamak amacıyla bu projemizi hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanarak çalışmalara başlanan Kernek Meydanında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmalar ve proje hakkında bilgiler aktaran MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, “Malatya’nın önemli meydanlarından biri olan Kernek Meydanı vatandaşlarımızın yoğun talepleri ve sıkıntılarından dolayı Sayın Başkanımızın da talimatlarıyla bu alan ile ilgili olarak yeni bir proje hazırladık. Bu alandaki çalışmalarda dört temel esas üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu alanda bulunan yel altı suları kapatılınca yanda bulunan binaların temellerinde ciddi manada su çıkmaya başladı. Bunu önlemek için doğal su kaynağını bulup yeryüzüne çıkaracağız. Bir ikincisi buranın tarihi bir geçmişi vardı. O tarihi geçmişi olduğu gibi yansıtmanın hesaplarını yapıyoruz. Ayrıca bu alanın 6 bin 500 metrekare yeşil alanı var biz bunu 16 bin metrekareye çıkarmak için proje hazırladık. Son olarak Malatya’nın merkezi olmasından dolayı insanların rahat bir şekilde dolaşabilecekleri, oturabilecekleri bir alan oluşturacağız. Buna göre çalışmalarımızı planladık. Vatandaşlarımıza daha güzel bir Kernek Meydanı sunmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.
Kernek Meydanının Malatya’nın hafızası olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz Kernek Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak bir proje hazırladı ve çalışmalara başlandı. MASKİ Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi özellikle buradaki su kaynağının kaybolması ile birlikte alt kodlarda kalan binaların bodrum katlarına sirayet etmesi ve sürekli şikayetlerin gelmesi hem suyun yeryüzüne çıkarılması hem o suyun kullanılması noktasına bir çalışma başlattık. İnşallah Kermek Meydanı bu amaca matuf olarak eski suyun burada tekrar ortaya çıkarılması ve sulama ile ilgili ihtiyaçlarda kullanılması noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca burada Malatya’nın hafızası, belleği var. Buradaki Kernek ziyaretinin ortaya çıkarılıp özellikle Hıdırellez döneminde vatandaşlarımızın gelip kendi gelenekleri ve inanç değerleri ölçüsünde yapmış oldukları aktiviteleri burada yeniden yapmaları amacıyla düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca burada çıkacak olan suyun bir kısmı İnderesi Tabiat Parkında Projesini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz ve 250 kişinin sürekli konaklayabileceği kamp merkezine ve oradaki 3 bin 100 dönüm olanın sulanması noktasında kullanılacaktır. Bu alana ayıraca MASKİ tarafından bin metreküplük su deposu inşa edilerek bu alanın su ihtiyacı da karşılanmış olacak. İnşallah çalışmalarımız sonucunda bu alana yakışır, yaraşır bölge halkının talep ettiği ve özlediği o Kernek Meydanı’nı yeniden ortaya inkişaf ettiririz. Çalışmaların Malatya’mıza ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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