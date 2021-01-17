Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 4-1

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Umut (Dk.87 Zuqui), Wallace, Hadebe, Fofana (Dk.46 Hafez), Semih (Dk.46 Acquah), Youssuf, Chebake, Zeki (Dk.46 Mustafa), Kubilay, Adem (Dk.80 Ahmed)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Abdullah, Selim, Michalak (Dk.80 Mithat), Skoda (Dk.69 Kemal), Donsah, Emir, Onur, Andrade (Dk.63 Samudio), Melnjak (Dk.80 Alberk), Doğan (Dk.63 Tunay)

GOLLER: Dk.4649 Kubilay, Dk.60 Umut, Dk.73 Mustafa (Yeni Malatyaspor) Dk.27 Skoda (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Melnjak, Skoda (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

3'üncü dakikada Fofana, ceza sahası içerisine rakiplerini geçerek girdi, şutunu çekti, top kaleci Gökhan'da kaldı.

20'nci dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci kurtardı.

27'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına yerden açılan ortada top Hadebe'nin eline çarptı. Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla pozisyonu izleyerek, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Skoda'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

37'nci dakikada sağ kanatta Michalak'ın açtığı ortaya iyi yükselen Skoda kafa vuruşunu yaptı, top auta çıktı.

45+3'üncü dakikada Youssuf'un ortasına iyi yükselen Kubilay'ın şutu üstten auta çıktı.

46'ncı dakikada sağ kanattan Mustafa'nın açtığı ortaya gelişine ayağının arkasıyla vuruşunu yapan Kubilay'ın şutu ağlara gitti: 1-1.

49'uncu dakikada Adem'in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

60'ncı dakikada ceza sahası dışından Hafez'in açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

67'nci dakikada ceza sahası dışından Youssuf'un sert şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

73'üncü dakikada Adem'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 4-1.

88'inci dakikada ceza sahası içerisine atılan ortada kaleci ile karşı karışa kalan Kubilay'ın vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-17 18:04:31



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