Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 41’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

46. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç’ın ceza alanı içine yaptığı ortaya Kubilay’ın vuruşu ağlarla buluştu. 11

49. dakikada sol kanattan Adem’in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kubilay, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 21

60. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut’un kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 31

73. dakikada Adem’in ara pasında topla buluşan Mustafa Eskihalaç, ceza sahasının hemen dışından sağ ayakla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 41

87. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in ortasına yükselen Kubilay’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Erbil xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xxx, Semih x (Acquah dk. 46 xx), Wallace xx, Hadebe xx, Zeki x (Mustafa dk. 46 xxx), Ndayishimiye xx, Fofana xx (Karim dk. 46 xx), Kubilay xxx, Adem xxx (Ahmed dk. 80 ?), Umut xxx (Zuqui dk. 87 ?)

Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Bülent, Jetmir, Lukoki

Çaykur Rizespor: Tarık x, Onur x, Emir x, Selim x, Melnjak x (Alberk dk. 80 ?), Doğan x (Tunay dk. 64 x), Abdullah x, Donsah x, Michalak x (Mithat dk. 80 ?), Andrade x (Samudio dk. 64 x), Skoda xx (Kemal dk. 69 x)

Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Jovancic

Goller: Kubilay (dk. 49 ve 49) Umut (dk. 60), Mustafa (dk. 73) (Y. Malatyaspor), Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)

Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)

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