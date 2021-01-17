Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

İHA

Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde İşadamı Bülent Özdemir’i (60) banyoda baygın şekilde bulan yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Banyoda bulunan tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen işadamının kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsi sonrası kesinleşeceği öğrenildi.
Evde yapılan incelemelerin ardından işadamının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da sobadan zehirlenen iş insanı öldü
YEREL HABERLER Malatya'da sobadan zehirlenen iş insanı öldü
Stjepan Tomas: "Kötü sonuç aldık"
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: "Kötü sonuç aldık"
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1 ...
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 4-1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 4-1
Söylemez, memurlara seyyanen zam istedi
YEREL HABERLER Söylemez, memurlara seyyanen zam istedi
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 ...
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Malatya Büyükşehir’in kar mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’in kar mesaisi devam ediyor
Kernek Meydanı yeni haliyle sorunları giderecek
YEREL HABERLER Kernek Meydanı yeni haliyle sorunları giderecek
Malatya Büyükşehir’den tercih desteği
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den tercih desteği
Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı gözünü zirveye dikti
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı gözünü ...
Gürkan, “SANKO holding bölgemiz için önemli bir yatırım kuruluşumuzdur”
YEREL HABERLER Gürkan, “SANKO holding bölgemiz için önemli bir ...
Yeşilyurt Belediyesi yeşil gıda marketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi yeşil gıda marketlerine ...
Gürkan, e-söyleşide öğrenci velileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan, e-söyleşide öğrenci velileriyle bir araya ...
Malatya'da dini nikahlı çift ölü bulundu; önce eşini, sonra kendini bıçaklamış
YEREL HABERLER Malatya'da dini nikahlı çift ölü bulundu; önce eşini, ...
‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesi canlılık kazandıracak
YEREL HABERLER ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesi canlılık ...
Malatya’da 21 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 21 kişiye sokağa çıkma cezası
Arguvan’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Arguvan’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Önce eşini sonra kendini bıçaklamış
YEREL HABERLER Önce eşini sonra kendini bıçaklamış
Kar temizlerken çatıdan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kar temizlerken çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş ...
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 ...