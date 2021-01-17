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Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

DHA

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 4-1 yenildikleri maçın ilk devresinde sahada çok iyi durduklarını kaydederek, "Disiplinli ve agresif bir oyun sergiledik ilk yarı. Golü de attık, bizim için çok iyi oldu ama ikinci devre erken gol yiyince gardımız düştü. Sonra hiç reaksiyon göstermedik, kötü bir sonuç aldık. Maalesef toparlanmamız gerekiyor ve 3 gün sonra Gaziantep maçımız var. Çok önemli bizim için" dedi.
STJEPAN TOMAS: TAKVİYELERLE TOPARLANACAĞIZ
Bir gazetecinin, 'Rizespor'un bu sezon geleceğini nasıl görüyorsunuz, sezonu nasıl kapatacak, gelecek sezonda hedefleriniz nelerdir?' sorusuna ise Tomas, "Bizim ilk önceki hedefimiz rahat sezon geçirmek ama maalesef biz de hem sakat oyuncular hem koronavirüslü oyuncularla çok eksiklerle devam ediyoruz. İnşallah takviyelerle, transferlerle, 3-4 takviyeyle bu kısa dönemde yapacağız ve inşallah toparlayacağız" yanıtını verdi.
HAMZA HAMZAOĞLU: İKİNCİ YARIYA DAHA ZİNDE BAŞLADIK
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise geriye düştükleri maçı çevirmiş olmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Haftalardır süren bir kötü gidişatımız vardı. Çok kötü olmasa da beklentimiz altında kalan bir gidişatımız vardı. Bugünkü maçı mutlaka kazanmak istiyorduk fakat ilk yarıda 1-0 geri düştük. Galatasaray maçında başlayan kadro ile başladık. Yorgunluk olabileceği aklımızdaydı. İkinci yarıya çıkarken gerekli değişiklikleri yaptık. İkinci yarıya daha zinde arkadaşlarımızla başladık ve biraz daha farklı oyun formatında başladık ve bunda sonucu aldık. Maçı iyi bir skorla kazanmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor'a başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında" diye konuştu.
"TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ"
Hamzaoğlu, önlerinde Atakaş Hatayspor maçı olduğunu ve bu karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurguladı, mücadeleye en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Talipleri olan oyuncularımız var, onların gitmesi durumunda onların yerini doldurmamız gerekecek. Her zaman söylüyorum; benim önereceğim bu mevcut kadromuzun, mutlu ortamının devam ettirilmesi. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Biz bunu sürdürebilirsek iyi bir ortamız, oyuncularımız ve takımımız var. Bunu sürdürebilirsek zaten hedeflerimize ulaşırız. Daha sonra eğer ihtiyaç olursa gerekli takviyeleri yaparız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stjepan Tomas'ın konuşması
Hamza Hamzaoğlu'nun açıklaması
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-17 19:04:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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