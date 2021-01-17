Yeni Malatyaspor, Cueva'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

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MALATYA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü, forvet oyuncusu Christian Cueva'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, sezon başı anlaştığı forvet oyuncusu Christian Cueva'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-17 19:40:17



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