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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MİM-DER’den Ankara temasları

İHA

MİM-DER’den Ankara temasları

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak kentsel dönüşüm başta olmak üzere bazı konularda yetkililerle istişarelerde bulundu.
Ankara temasları ile ilgili bilgi veren MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mustafa Bakır ile Ankara Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere birçok bürokrat ve yönetici ile bir araya geldiklerini belirtti.
Bülbüloğlu, ziyaretlerde derneklerinin tanıtımının ve çalışmalarının yanı sıra Malatya’nın kentsel dönüşüm ihtiyacı, acil dönüştürülmesi gereken alanlar, riskli yapı stokları, kentsel dönüşümün hızlandırılması için gerekli adımlar ile sektörde yaşanan sıkıntılar gündeme getirdiklerini söyledi.
Ayrıca inşaatlarda çalışan yabancı uyruklu işçilerin durumları ile şantiyelerdeki iş sağlığı ve güvenliği alanında da birçok konuyu ele aldıklarını belirten Bülbüloğlu, derneklerinin bağlı bulunduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu(İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ile de bir araya geldiklerini ifade etti.
2020 yılının değerlendirildiği ve 2021 yılı için de konfederasyonun çatısı altında sektörde yapacakları çalışmaları ele aldıklarını kaydeden Bülbüloğlu, “Yaptığımız toplantıda geçtiğimiz günlerde Gazi Meclisimizde yapılan deprem komisyonunda İMKON adına dile getirilen konuların başında gelen inşaat müteahhitleri odası veya yasal meslek örgütü kurulmasının gereklilikleri istişare edilmiş, bundan sonraki süreçte sektörün daha iyi temsil edilmesi ve disiplinize edilmesi hususlarında yol haritamız belirlenmiştir. Yapılan ziyaretlerin ve gündeme getirilen konuların başta inşaat sektörü olmak üzere Malatya’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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