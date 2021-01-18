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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den personeline yürek ısıtan ziyaret

İHA

Güder’den personeline yürek ısıtan ziyaret

Görevi başındayken kaldırımları temizlediği esnada bulduğu cüzdan ve cep telefonunu sahiplerine teslim ederek örnek bir davranışa imza atan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Temizlik işleri personeli Ferhat Karabağ’ı evinde ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu kardeşimizin yapmış olduğu davranışın birçok insana örnek olması gerekir” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz yaz ayında kaldırımları temizlediği esnada içinde yüklü miktarda para ve kredi kartları bulunan cüzdanı bularak sahibine teslim eden ve geçtiğimiz haftada yine görevi başındayken bulduğu cep telefonunun sahibine ulaştırılmasını sağlayarak ikinci kez örnek davranışa daha imza atan temizlik işleri personeli Ferhat Karabağ’ı evinde ziyaret etti. Dürüstlüğü ve insanlığı ile yürek ısıtan 3 çocuk babası Ferhat Karabağ ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, Karabağ’a herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sordu ve örnek davranışı nedeniyle kendisini tebrik etti. Bir ihtiyacının bulunmadığını ileten Karabağ, ziyaretlerinden dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

"Başkanımızı aile babası gibi görüyoruz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ziyaretinden dolayı mutluluğunu ifade eden Ferhat Karabağ, şunları söyledi: “Öncelikle başkanımın ziyareti beni ve ailemi çok mutlu etti. Başkanıma teşekkür ediyorum. Biz kendisinden razıyız, Allah’ta kendisinden razı olsun. Biz onu başkan gibi değil, bir aile babası gibi görüyoruz. Çöşnük mahallesinde çalışırken cüzdan buldum. Cüzdanı amirlerimize bildirdim. Belediyemizin arka kısmında bir telefon buldum. Onu da amirlerime bildirdim ve telefonunu sahibine teslim ettiler ve mutluyum. Belki çocuklarının ilaç parası belki de evinin geçim parasıydı. O yüzden ben görevimi yaptım. Bize ait olmayan bir şeyi, asıl sahiplerine teslim ettik. Tekrardan başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

"Battalgazi Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ,” Ferhat kardeşimiz kendisine, Battalgazi Belediyesine, Anadolu insanına ve Müslüman evladına yakışır bir harekette bulunmuştur. Battalgazi Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Bugünde çalışanlarımızdan Ferhat kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Kardeşimiz belediyemizde temizlik personeli olarak çalışıyor. Kardeşimiz görevi başındayken cüzdan ve telefon bularak, cüzdanı sorumluluğunun gereği olarak amirlerine veriyor. Kardeşimiz doğru olanı yapıyor. Bundan sonrada yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Rabbim sağlık ve sıhhat versin kardeşimize. Allah ondan razı olsun. Birimlerimizde çalışan personellerimizin işin ehli olmasının yanı sıra etik değerlere bağlı olmalarını da önemsiyoruz. Biraz önce kardeşimizde ifade etti. Belki o cüzdanını kaybeden vatandaş, ilaç parasını kaybetmiş olabilir. Veya cüzdanındaki parayla zaruri ihtiyacını karşılayacaktı. Kardeşimiz insanlık namına güzel bir davranışa imza attı ve atmaya da devam ediyor. Arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Onların sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak çalışanlarımıza sürekli bu konuda hassasiyetlerimizi iletiyoruz. Hiç kimsenin haksız bir malı diğer kişilere helal değildir. Özellikle aile olmanın gereği olan toplu iş sözleşmemizi de yüzde 30 civarında bir artış ile geçtiğimiz aylarda imzalamıştık. Bu kardeşlerimize çalışmalarının bedeli olarak güzel bir sözleşme imzalayarak, ciddi bir maaş artışında bulunmuştuk. Helali hoş olsun. Gönül rahatlığında bu zammı verdik. Daha fazlasını da hak ediyorlar. Kardeşimize sembolikte olsa ödüller verdik. Belki o örnek davranışına karşılık düzeyde ödüller değil ama doğru bir davranışı da ödüllendirmek gerekiyordu. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için anne ve babasına şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

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