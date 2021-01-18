İki kazada üç yaralı

Malatya’da biri gizli buzlanmadan kaynaklanan iki ayrı yerde meydana gelen trafik kazalarında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Akçadağ İlçesi Kepez Mahallesi’nde meydana geldi. H.A yönetimindeki araç ile seyir halinde iken, yoldaki gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle, aracın kontrolden çıkarak yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan P.A. ve Z.A. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada, Yeşilyurt İlçesi Özal Mahallesi’nde ise E.T. isimli şahıs yönetimindeki araç ile havaalanı istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle, aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ü. isimli şahıs yaralandı. Yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü belgesi sahte çıktı. Diğer yandan, Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi’nde, jandarmanın yol kontrolü esnasında sürücü O.T. isimli şahsın ibraz ettiği sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı.

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