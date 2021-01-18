Kayısı hırsızı yakalandı

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da 500 kilo kayısı ve klima çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak Bahçebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. K. B. ve H. U. isimli şahıslar Jandarma’ya müracaatta bulunarak iş yerlerinin deposundan 500 kilogram kuru kayısı ve 1 adet klimanın kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındığını beyan ettiler.

Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde hırsızlık olayının Ö. Y. tarafından yapıldığını ve çaldığı malzemeleri A.Ö. isimli şahsa sattığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Ö.Y. isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.