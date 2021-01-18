Kayısı hırsızı yakalandı

Malatya’da 500 kilo kayısı ve klima çalan hırsız yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Konak Bahçebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. K. B. ve H. U. isimli şahıslar Jandarma’ya müracaatta bulunarak iş yerlerinin deposundan 500 kilogram kuru kayısı ve 1 adet klimanın kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındığını beyan ettiler.
Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde hırsızlık olayının Ö. Y. tarafından yapıldığını ve çaldığı malzemeleri A.Ö. isimli şahsa sattığı tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Ö.Y. isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.