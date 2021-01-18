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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya TSO'dan iş birliği anlaşması

İHA

Malatya TSO'dan iş birliği anlaşması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.
MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Boyraz, Mesut Özdemir, Özcan Dündar ve Zekeriya Çelebi, Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz, Halk Bankası Ticari ve KOBİ Pazarlama Müdürü Ahmet Turan Başer, Halk Bankası Malatya Şube Müdürleri Hürriyet Tekin, Faruk Dadaş, Ahmet Turan Akgüneş ve Kenan Gündoğdu katıldı.
Sadıkoğlu: “Üyelerimize finansmana erişimde imkanlar oluşturuyoruz”
Pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyelerinin işlerini kolaylaştıracak iş birliklerini sürdürdüklerini belirten MTSO Başkanı Sadıkoğlu, pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyelere işlerini kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan bu protokolle birlikte, ticaretin önünde en büyük engel olan finansmana erişimde üyelere kolaylık sağlanacağını ifade eden Sadıkoğlu, “Bu sayede üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Halk Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 18 aya kadar vade imkanıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır. İmzalayacağımız protokolün üyelerimize ve Malatya iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman iş dünyasının yanında olan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Koramaz: “Esnek vade imkanı sağlayacak”
Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz ise imzalanan protokol ile birlikte kart sahiplerine satın alımlarda esnek taksit ve vade imkanı sunulacağını aktararak, “Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB’a bağlı Malatya TSO üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek. Tüm kampanya ve imkanlar 1,5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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