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AK Partili heyet yatırımları inceledi Çınar: “Beylerderesi, millet bahçesi ve dönüşüm yatırımlarıyla cazibe merkezine dönüşecek”

İHA

AK Partili heyet yatırımları inceledi Çınar: “Beylerderesi, millet bahçesi ve dönüşüm yatırımlarıyla cazibe merkezine dönüşecek”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi İle AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, doğal ve tabiat zenginlikleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı arasında Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı devam eden Millet Bahçesi ile bölgenin tanıtımına yönelik yatırımları yerinde incelediler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin ön plana çıkartılması adına tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı
Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı arasında ki bölgenin sosyal ve doğal yapısına değer katacak yatırımlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi Şehir Parkı, Lezzet Vadisi ve Yeşilyurt Kentsel Tasarım gibi vizyonel yatırımlarla bölgenin hak ettiği değeri görmesini sağlayacaklarını söyledi.
Kadim Çırmıhtı ile Beylerderesi’nin var olan güçlü zenginliklerini bir bütün haline getirip, bölgenin cazibe seviyesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Çınar, “Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yılın her mevsiminde kartpostallık bir görüntüye sahip Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı arasındaki doğal zenginlikleri birbirinden değerli yatırımlarımızla turizme kazandırmak için önemli adımlar atıyoruz. Beylerderesi Şehir Parkı, Lezzet Vadisi ve Yeşilyurt Kentsel Tasarım gibi vizyonel ve geleceğe dönük projelerimizle Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı’yı birbirine bağlayıp, havası, suyu ve iklimiyle kendisine has farklı güzelliklere sahip bu bölgelerimize olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Bölgemizin sosyal ve ekonomik hayatına büyük kazanımlar sağlayacak olan Beylerderesi Şehir Parkımızın yapıldığı bölge ile Kadim Çırmıhtı arasındaki 14 km uzunluğundaki imar yolunu açmak adına ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yolumuz tamamen açıldıktan sonra yapacağımız aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bu bölgemizdeki yaşam seviyesini daha iyi bir seviyeye çıkartıp, aradaki bağlantıyı daha güçlü hale getireceğiz. Yeşil alanlarımız, köprümüz ve doğal zenginliklerimizi nitelikli ve güçlü yatırımlarla ön plana çıkartacağız. Sakin, sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip olan bu bölgemizin sosyal dokusuna değer katacak yatırımlarımız tamamladığı zaman; gezginler, doğaseverler ve yotuberlerin buraya akın edeceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.
Beylerderesi Şehir Parkı 2.Etabında ki Millet Bahçesinin yakın zamanda hizmete gireceğine dikkat çeken Çınar, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ülke genelinde sayısı hızla artan Millet Bahçeleri projeleri, Yeşilyurt’umuzun iki değerli bölgesinde hizmete girecektir. Beylerderesi Şehir Parkı projemiz içerisinde yer alan Millet Bahçemizin yanı sıra, inşaatı tüm hızıyla süren Yeni Belediye Hizmet Binamızın bulunduğu bölgedeki 35 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçemiz ile çok kıymetli yatırımlara kavuşmuş olacağız. Beylerderesinde yaklaşık 40 dönümlük alan üzerinde yapımı devam eden Millet Bahçemiz ile Yeşilyurt’umuza alternatif güzel bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Yeşil alanları, bisiklet ve yürüyüş alanları, otoparkı, spor oyun alanları, ibadethane, kamelya ve sosyal donatılarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde hizmete girecek olan buradaki Millet Bahçemiz ile
Beylerderesi’ndeki yatırımlarımızı taçlandırmış olacağız. Yeşilyurt’umuzun yaşam seviyesinin artmasına vesile olan bugüne kadar ki yatırımlarımız başta olmak üzere şu anda yapımı devam eden projelerimize desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkçi İle AK Parti İl Başkanımız Sayın İhsan Koca başta olmak üzere katkılarını esirgemeyen herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediyesinin Beylerderesi’ndeki dönüşüm projelerini inceleme ziyaretine; Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da katıldı.

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