Malatya’da kuzulama dönemi başladı

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde renkli görüntüler oluşuyor.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde şu sıralar koyunların kuzulama heyecanı yaşanıyor. İlçeye bağlı Sürgü Mahallesi'nde 500 koyun ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Hüseyin Kızıl, yeni yıl ile birlikte koyunlarının kuzulamaya başlamasının mutluluğunu yaşıyor. Her yeni doğan yavruyla birlikte ağıllarda yükselen kuzu sesleri artarak tatlı bir melodiye dönüşüyor. Zorlu yaşam şartlarına rağmen bir taraftan sürülerini iyi beslemeye çalışan, diğer taraftan da yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumaya çalışan yetiştiriciler, yeni doğan kuzuları her gün iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Yeni doğan kuzuların, yüzlerce koyun içerisinde güçlükle de olsa annelerini bularak süt içmeye çalışması renkli görüntülere sahne oluyor. Yetiştirici Hüseyin Kızıl, 20 yıldır ailesi ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirterek, “Şu sıralar kuzuların doğumları başladı. Zor bir süreçteyiz, hep ilgi isteyen bir iş. Kuzular da küçük çocuklar gibi ilgi ve şefkat istiyor. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz” dedi.

Yetiştirici olarak yemlerle ilgili sıkıntılarının olduğunu da belirten Kızıl, “Yem maliyetleri çok yüksek, saman fiyatlarının pahalı olması bizi etkiliyor” ifadelerine yer verdi.

Bir diğer yetiştirici Hasan Kızıl da hayvancılıkla uğraşmanın güzel olduğunu ifade ederek, “Yalnızca çobanların sigortası yaptırılsa çok iyi olur. Öte yandan yem çok pahalı. Arpa, saman çok pahalı. Hayvancılık yine de çok iyi. Kuzularımız sağlıklı doğuyor. Eşim, çocuklarımla birlikte 4 kişi bu işle uğraşıyoruz. Gece saat bire kadar bakıyoruz. Elbette ki zor oluyor. Yavruları günlük 2 defa yemliyoruz. Aşılarını yapıyoruz” diye konuştu.

Sultan Kızıl da severek bu işle uğraştıklarını belirterek, “Seve seve bu işi yapıyoruz. Koyunumuz 200’den fazla, kuzumuz ise 200’ün üzerinde” dedi.

Yetiştiricileri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 2021 yılının ilk kuzularının doğmaya başladığını belirterek, “Zorlu şartlarda yetiştiriciliğin nasıl yapıldığını biliyoruz. Bizim üretime ihtiyacımız var, üretmemiz gerekiyor. Bu anlamda devletimiz, bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız da hayvancılığa önemli destekler veriyor. Bu desteklerin artarak devam etmesini gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Küçükbaş hayvancılığın mera ve yem girdisi en az olan hayvancılık alanı olduğunu belirten Akın, “Bu yüzden küçükbaş hayvancılığın daha fazla desteklenmesini istiyoruz. Hayvanlarımızın yaklaşık yüzde 50’si doğum yapmış durumda. Bu doğumlar Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Doğumlar bölgelere göre değişiyor. Yetiştiricilerimiz küçükbaş hayvanlarına çocuk gibi bakıp, büyüttüğünü bilenlerden birisiyim. Buradan yetkililere, yerel yöneticilerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız yetiştiricilerimizi ve üreticilerimizi her anlamda gözetsinler. İlgili kurumlar yetiştiricilerimizi gözetsin. Buralara gelsinler, bir çaylarını içsinler ve buraları bir görsünler. Yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin hayvancılığı nasıl yaptıklarını görsünler. Üretimin artması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

