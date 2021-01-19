Malatya’da 90 yaş ve üzeri aşılanmaya başladı

Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Malatya’da sağlık çalışanlarının aşılaması tamamlandı, planlamada 90 yaş ve üzeri vatandaşların aşılamasına başlandı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. .Dr. Recep Bentli yaptığı açıklamada, Malatya’da bugüne kadar 9 binin üzerinde sağlık çalışanın aşılandığını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızın aşılarını öncelik sıralamasına göre tamamlayacağız. Güçlü bir sağlık ordumuz var. Siz kurallara uydukça biz mücadeleye hep hazır olacağız” ifadelerini kullandı. Bentli, "Bakanımızın 81 il Sağlık Müdürleri ile yaptığı video telekonferans görüşmesine katıldık. Bakanımızın talimatları doğrultusunda sağlık çalışanları ile başlayan aşılama programımız 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılanması ile devam edecek” dedi.

Bentli, "Büyüklerimizi sağlık kuruşlarına kadar yormamak, korona virüs bulaşma riskini arttırmamak için 90 yaş ve üzeri olup; daha önce korona virüs hastalığını geçirmemiş olan vatandaşlarımızın aşılarını evde yapacağız" diye konuştu.

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