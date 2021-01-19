Yeni Malatyaspor’da Murat Akça ile yollar ayrıldı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor sezon başında renklerine bağladığı Murat Akça ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Kulubü’nden yapılan açıklamada, Murat Akça ile yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Giresunspor’dan sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki stoper, bu sezon Süper Lig’de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maç olmak üzere toplam 8 maçta forma giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.