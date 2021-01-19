Tüfenkci’den trafiği rahatlatma vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci , trafiği rahatlatma adına çalışmalar yapıldığını belirterek, “Hanımınçiftliği bölgesine yapılacak olan viyadüğün de ihalesi yapıldı. İnşallah yer tespiti ile beraber oradaki en büyük sorunu da çözerek, şehrin trafiğini rahatlatacak bir alternatifi daha bölgemize kazandırmış olacağız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Toplantımıza iştirak eden başta Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ve Belediye Başkanımız Osman Güder olmak üzere siz değerli muhtarlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bizler Battalgazi’yi marka ilçeler arasına koymak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Siz muhtarlarımızla istişare ederek çözüm odaklı çalışmak için gayret ve çaba gösteriyoruz. Battalgazi ilçemizde yaşayan 304 bin vatandaşımızın sorunlarını kendimize sorun ediyor ve bu sorunların çözümü noktasında, gerek milletvekillerimiz gerekse Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerimiz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu dönem yıllarca parti teşkilatlarımızda çeşitli görevlerde bulunmuş, son olarak Battalgazi İlçe Başkanlığı görevini ifa etmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Battalgazi Belediye Başkanlığı’na seçilmiş Osman Başkanımız ve geçtiğimiz dönem Battalgazi Belediye Başkanlığı yapmış ve daha sonrasında yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmiş Selahattin Gürkan Başkanımızla birlikte elimiz daha da güçlenmiş bulunmakta. Bu vesile ile Battalgazi bölgemizi tanıyan, bilen ve Battalgazi sevdalısı olan başkanlarımızla birlikte ilçemizin sorunlarını çözüp, vatandaşlarımıza daha nezih bir yaşam alanı oluşturmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.



“Pandemi sürecini iyi yönettik”

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Güder, bu süreci iyi yönettiklerini belirtti. Güder, “Belediye Başkanı olarak tüm muhtarlarımızla daima irtibat halindeyiz. Mahallelerimizin sorunlarını biliyor ve elimizden geldiğince bu sorunlara çözümler bulma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. 2020 yılında bir yandan depremler bir yandan pandemi süreci derken çok sıkıntılı bir süreci geride bıraktık. Battalgazi İlçemiz Malatya’nın esasına teşkil etmesinden dolayı 2020 Battalgazi Belediyesi’ni ciddi anlamda etkilemiş oldu. Şehir merkezimizin ilçemiz sınırları içerisinde bulunmasından dolayı yoğun bir nüfusa hitap etmek zorunda kaldık. Bu vatandaşlarımızın şehirde sevk ve idaresi bizler için çok da kolay olmadı açıkçası. Personelimizin en az yüzde 30’luk kısmının pandemi dolayısı ile rahatsızlıklar geçirmesinden ötürü elimizde kalan personellerimizle bu süreci zor da olsa idare ettik. Pandemi süreci boyunca 1 milyon üzerinde maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Zor durumda kalan vatandaşlarımıza gıda yardımları gerçekleştirdik. Elbette ki bu süreçte tek tük olumsuzluklar da olmuştur ama genel itibari ile vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yaptık ve şükürler olsun başarılı da olduk. Bizlere ulaşan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Yaklaşık 100 bin aileye çeşitli vasıtalarla dokunmuş olduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



"Battalgazi bizim gözbebeğimiz"

Toplantıya katılıp muhtarların sorunlarını dinleyen Milletvekili Tüfenkci ise “Malatya ilimiz büyükşehir olduktan sonra büyüme ve kalkınma noktasında önemli yatırımlar aldı. İlimizin hem yaşam kalitesini arttırmak hem de vatandaşlarımıza nezih bir yaşam alanı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla, parti teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, şehrimizi daha yaşanabilir daha konforlu ve refah seviyesi daha yüksek marka bir şehir haline getirmek için gayret ediyoruz. Siz muhtarlarımızla birlikte istişareler ederek, şehrimizi hep birlikte kalkındıracağız. Battalgazi ilçemiz bizim gözbebeğimiz ve deyim yerindeyse bizim ana merkezimiz. Dolayısıyla Battalgazi’nin değişmesi, dönüşmesi ve kalkınması Malatya’nın kalkınması demektir. Göreve geldiği günden bu yana elinden gelen gayret ve çabayı göstererek ilçenin sorunlarını giderme noktasında sizler ve bizlerle birlikte işbirliği yaprak vatandaşlarımıza daha modern bir şehir sunmak amacıyla çalışan Belediye Başkanımız Osman Güder ve Battalgazili olması hasebiyle bu yörenin sorunlarına hâkim olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeyi bir borç biliyoruz” diye konuştu.

Battalgazi İlçesine yapılan yatırımlar ile ilgili de konuşan Tüfenkci, Battalgazi İlçesinin her anlamıyla gelişmekte olduğunu ve bu bölgeye olan yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi. Tüfenkci, trafiği ahatlatma adına çalışmalar yapıldığını belirtti. Tüfenkci, “ Kuzey Çevreyolu’nun büyük bir kısmı Battalgazi İlçemizden geçmekte. Yine Kuzey Kuşak Yolu bu bölgemizden geçiyor. İnşallah Kuzey Kuşak Yolumuzu da 2021’in sonunda veyahut 2022 başında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hanımınçiftliği bölgesine yapılacak olan viyadüğün de ihalesi yapıldı. İnşallah yer tespiti ile beraber oradaki en büyük sorunu da çözerek, şehrin trafiğini rahatlatacak bir alternatifi daha bölgemize kazandırmış olacağız. Kuzey Çevreyolumuzu da yakinen takip ediyoruz. Orayı da belki 67 ay gecikmeli bir süre içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Battalgazi bölgemize yapılan diğer hizmetlere gelecek olur isek, geçtiğimiz yıllarda ilçemize ikinci bir üniversite kazandırdık. Ülkemizin ve şehrimizin gururu olan Karaciğer Enstitümüz Battalgazi’mizde. Yine geçtiğimiz aylarda Battalgazi İlçemize 217 yataklı bir Onkoloji Hastanesi kazandırarak ülkemizde ilk üçe girebilecek bir yatırım gerçekleştirdik. Battalgazi Devlet Hastanemizin yapımı da tüm hızıyla devam ediyor. Son modern cihazlarıyla Battalgazi bölgesindeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız 300 yataklı bu hastanemizin vatandaşlarımız için gurur kaynağı olacağını düşünüyorum” dedi.

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