Başkan Güder, çağrı merkezine gelen talepleri dinledi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Çağrı Merkezini ziyaret etti. Başkan Güder, gelen çağrılara da yanıt vererek vatandaşların taleplerini dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların sorun ve önerilerini en etkin ve en kısa sürede ilgili birimlere aktarmaya devam eden Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, bilgiler aldı. Çağrı merkezinde görevli tüm personel ile tek tek sohbet eden Başkan Güder, vatandaşlar tarafından ağırlıklı olarak gelen taleplerin hangi yönde olduğunu sordu. Personele, vatandaşların taleplerini dinlerken konunun çözümü noktasında daha ilgili ve hızlı olmaları gerektiği tavsiyesinde de bulunan Başkan Güder, tüm personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.



Çağrı Merkezi’nde Başkan Güder sürprizi

Çağrı koltuğuna geçerek 444 65 95 nolu numaraya gelen çağrıyı cevaplandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşın talebini dikkatle dinleyerek not aldı. Malatya geneli iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle yaşadığı sorunu Başkan Güder’e aktaran çağrı sahibi, sorunun çözümü noktasında gösterilen hassasiyetten ötürü teşekkürlerini iletti. Telefonun ucunda Başkan Güder’in olduğunu fark ettikten sonra şaşkınlığını gizleyemeyen çağrı sahibi, hizmetlerinden ötürü Başkan Güder’i tebrik etti. Gelen sorunu not alan ve çözümü için ilgili birim müdürüne talimatlar veren Başkan Güder, Malatya ve ilçe genelinde karla mücadele noktasında iyi bir sınav verdiklerinin de altını çizdi. Ekiplerin 7/24 sahada olduğunu vurgulayan Başkan Güder, karla mücadele ekibinde yer alan tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.



"Ciddi anlamda sorun ve sıkıntılarla karşılaşmadık”

Halka hizmet hakka hizmet anlayışı ve desturuyla hizmet verdiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Teknoloji çağını yaşadığımız günümüz dünyasında yenilikleri takip etmek, teknolojik gelişmeleri daha etkin bir şekilde kullanarak vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmaya büyük önem veriyoruz. Bugünde çağrı merkezimizde görevli personelimizi ziyaret ettik. Battalgazi Belediyesi çağrı merkezimizde 24 saat vatandaşlarımızın tüm talepleri alınıyor. Konunun çözümü için hızlıca ilgili birimlere bildiriliyor. Sorun çözümü ile birlikte vatandaşlarımıza bilgiler veriliyor. Buda bir anlamda bizim aynamız oluyor. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları böylece testte etmiş oluyoruz. Uzun zamandır beklemiş olduğumuz kar yağışı Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde karşıladık. Kar yağışının başlamasıyla birlikte arkadaşlarımızla toplantılarımız gerçekleştirdik. Kar yağışının iki gündür devam etmesiyle birlikte ne kadar çağrının geldiği hakkında bilgiler alarak, vatandaşlarımızın çağrılarına cevap verdik. Hamt olsun ciddi anlamda sorun ve sıkıntılarla karşılaşmadık. Bu süreçte gelen sorunları en kısa sürede çözmeye çalıştık. Kar miktarı fazla olmadığı için kar sıyırma işleminden ziyade tuzlama yapılması gerekiyordu. Battalgazi Belediyesi olarak bir yandan 5 robotumuzla tüm sokaklarımızı tuzlarken, diğer yandan ekipmanımızla diğer mahalle ve sokaklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı sürekli yerinde inceliyoruz. İnşallah herhangi bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağız. Bu süreçte karla mücadele ekiplerimize vatandaşlar olarak yardımcı olmamız lazım. Araçlarımızı uygun şekilde parkını sağlarsak eğer çalışmalarımızda aksaklık yaşamamış oluruz. Dün geceden itibaren sahada büyük bir özveri ile çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes evindeyken Battalgazi Belediyesi olarak biz 500 civarındaki personelimiz ile sahadayız ve insanları sabah yeniden hayata hazırlama noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gereken hizmeti eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorlar. Tüm çalışanlarımızın gözlerinden öpüyorum. Ellerine sağlık” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların şikayet, öneri ve memnuniyetlerini Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 65 95 numaralı telefonuna bildirmelerini istedi.

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