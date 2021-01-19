Malatya'da toplu taşımada HES kodu dönemi

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Malatya'da toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Uygulama bugün Malatya'da başlarken, HES kodunu kişisel ulaşım kartlarında tanımlayan vatandaşların araçları sorunsuz kullandığı görüldü.

Öte yandan uygulama nedeniyle toplu taşıma araçlarına yolcular sırayla girebildi.

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