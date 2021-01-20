Şehit Özel Harekat polisi adına kütüphane

Malatya’nın Doğanyol İlçesi’nde Koldere Ortaokulu’nda Şehit Oğuzhan Günaydın adına kütüphane yapıldı.

Sosyal medyadan yapılan bir kampanya çağrışımı üzerine Malatya’da Avukat Veysel Taner Şenel tarafından Şehit Polis Özel Harekat (PÖH) Oğuzhan Günaydın adına Doğanyol Koldere Ortaokulu’nda kütüphane kuruldu. Avukat Veysel Taner Şenel, kütüphanenin açılması konusunda, "Emanet bildiği vatanını yaşatmak uğruna, şehadete eren Türk’ün cephe mücadelesinin mihenk taşı olan, devletin ve milletin evladı Türk Emniyet Teşkilatı’nın Kıymetli mensubu Kahraman Şehidimiz Oğuzhan Günaydın’ın aziz hatırasını ve ismini ilelebet yaşayacaktır. Bizlere düşen aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatırken, geride emanet bıraktığı aziz vatan uğruna can verene dek azimle ve milli bir ruh ile çalışmaktır. Gayemiz Allah rızasını gözeterek, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirerek, nesillerimize milli duygu ve gayelerle bir gelecek inşa etmektir. Kütüphane yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şenel, kütüphaneye ismini verdikleri şehit Günaydınla ilgili verdiği bilgide, “ Mardin’in Nusaybin İlçesinde sürdürülen operasyon çalışmaları kapsamında 19 Mart 2016 günü saat 10:00 daha önceden terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleşen saldırıda 2 Özel Harekat polisi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Oğuzhan Günaydın ağır yaralı olarak kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak Şehit olmuştur" diye konuştu.

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