Kar mağduru engellinin yardımına belediye ekipleri yetişti

Malatya’da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 510 derece altına düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını gideremeyen engelli Fatma Kaya’nın yardımına, Battalgazi Belediyesi ekipleri koştu.

Malatya’da iki gün boyunca yağan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 510 derece altına düştü. Kar yağışı sonrası buzlanma olan ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışmalarına devam eden Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde yoğun mesaisini sürdürüyor. Başharık Mahallesi Yağmur Sokakta tek başına ikamet eden ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını gideremeyen tekerlekli sandalyeli engelli vatandaş Fatma Kaya (56), yaşadığı sıkıntıyı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e iletti. Engelli dostu Başkan Güder’in talimatıyla harekete geçen ekipler, mahalle aralarında ve Kaya’nın evinin önünde, tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Kaldırımları temizleyerek Kaya’nın sıkıntısını gideren ekipler, sonrasında başka bir talebinin olup olmadığını sordu. Apartmanının önüne engelli inişçıkış rampası isteyen Kaya, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekiplere teşekkürlerini iletti.



"Başkanımız gerçekten engelli dostu”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in özel gereksinimli bireylere her daim dost elini uzattığını söyleyen Fatma Kaya, şunları söyledi: “Biz engelli vatandaşlara hayat zor, tek yaşadığım için hayat daha çok zor. Tek başımıza mücadele etmeye çalışıyoruz. Malumunuz Malatya’mıza kar yağdı evden çıkmam daha zorlaştı. Karın yağmasıyla evimin önü buz tuttu ve engelli aracımla dışarı çıkamıyor ve alışverişimi yapamaz duruma gelmiştim. Sesimi duyarak bana yardımcı olan ve sıkıntımı çözen sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Kaldırımlarımız temizlendi ve bende artık ihtiyaçlarımı dışarı çıkıp yapabileceğim. Engelli bir vatandaş olarak başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Özel gereksinimli vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır”

Her daim özel gereksinimli vatandaşların yanında olduklarının dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak bizler her daim özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanındayız. Malumunuz Malatya’mıza iki gündür kar yağıyor. Rahmetin zahmete dönüşmemesi için ekiplerimiz sahada gece gündüz mücadeleye devam ediyor. Dün gece itibariyle bazı ara sokaklarımızda buzlanma yaşanmış. Bir özel gereksinimli vatandaşımızda bize ulaşmış ve kaldırımlarının buzlu olması nedeniyle ihtiyaçlarını alamadığını iletmiş. Konuyla ilgili gerekli talimatları verdim ve sıkıntısını çözdük. Özel gereksinimli vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Onların sıkıntılarını çözmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.

