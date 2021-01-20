Malatya'da kar nedeniyle 698 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor.

Malatya il genelinde ve ilçelerde çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri bugün 20 Ocak 2021 saat 13.00 itibariyle 698 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Yaklaşık 400 araç ve 800 personelle sahada hazır olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Akçadağ’da 77, Arapgir’ de 63, Arguvan’da 49, Battalgazi’de 99, Darende’de 66, Doğanşehir’de 39, Doğanyol’da 15, Hekimhan’da 60, Kale’de 26, Kuluncak’ta 28, Pütürge’de 61, Yazıhan’da 33 ve Yeşilyurt’ta 82 mahalle yolunu ulaşıma açtı. 20 Ocak Çarşamba günü saat: 13.00 itibariyle Malatya merkez ve ilçeler dahil olmak üzere toplamda 698 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. İl genelinde açılıp, rüzgâr ve tipi nedeniyle yeniden kapanan yollar dışında kapalı yol bulunmadığı, çalışmalara katılan tüm ekiplerin bölgelerinde teyakkuz halinde bekledikleri belirtildi. Şehir merkezinde ise ana yolların tamamında kar temizliği gerçekleştiren ekipler, özellikle geceleri buzlanmaya karşı da aralıklarla tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yaya yürüyüş yollarındaki temizleme ve olası kayma, düşme gibi sakatlayıcı vakaların da önlemek isteyen ekipler; merdiven, yaya üst geçitleri, kaldırımlar ve park ile meydanlarda kar ve buz temizliği gerçekleştiriyor.

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