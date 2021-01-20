Yeşilyurt'ta sokak hayvanları için örnek proje Çınar: “Atıl ve kullanılmayan malzemelerden 10 kedi ve köpek kulübesi yaptık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta sokak hayvanları için örnek proje Çınar: “Atıl ve kullanılmayan malzemelerden 10 kedi ve köpek kulübesi yaptık”

İHA

Yeşilyurt'ta sokak hayvanları için örnek proje Çınar: “Atıl ve kullanılmayan malzemelerden 10 kedi ve köpek kulübesi yaptık”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması adına, atık ve kullanılmayan malzemelerden yaptığımız 10 adet kedi ve köpek evlerini ilçemizin muhtelif alanlarına yerleştireceğiz” diye konuştu.
Toplum hayatını kolaylaştıracak çözüm metotlarının aynısını doğada yaşayan minik canlılar içinde uygulamaya özen gösteren Yeşilyurt Belediyesi, etkili olan kar yağışı sonrası beslenme ve barınma gibi sorunlar yaşayan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Sokak hayvanlarının korunması ve yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük bir hassasiyetle yaklaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında en fazla etkilenen doğanın minik canlılarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için örnek bir projeyi hayata geçirdi. Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinden toplanan atık malzemelerin yanı sıra belediye depolarında kullanılmayan malzemelerden 10 adet Kedi ve Köpek Kulübesi yaptı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret ederek yapımı tamamlanan kedi ve köpek kulübelerini inceleyip, son rütuşları yapılan bir barınağın son çivisini yerleştirdi. Sokak hayvanlarının korunması ve barınması adına örnek bir projeyi gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aynı hayatı paylaştıkları doğanın minik canlılarına sahip çıkmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün örnek bir proje uyguladığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak bir yandan hemşerilerimizin rahat, huzurlu ve düzenli bir ortamda hayatını sürdürmesi noktasında çalışmalar yaparken, diğer taraftan aynı hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarını ve minik canlılarımızı koruyup, sahip çıkıyoruz. Soğuk havalar insanlar için olduğu kadar sokaktaki dostlarımız içinde hayatı zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu azaltmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Havaların soğuduğu bugünlerde beslenme ve barınma sorunu yaşayan minik canlılarımızın yaşayabilecekleri sıkıntıları çözüm odaklı projelerimizle gidermeye çalışıyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde, bu anlamda örnek bir projeyi hayata geçirdiler. Belediye ekiplerimizin ilçemizin farklı bölgelerinde topladığı atık malzemelerinden ve depolarımızda kullanılmayan malzemelerinden üretilen 10 adet Kedi ve Köpek Kulübesini tamamlandı. Atıl vaziyetteki malzemelerden güzel kulübeler yapıp, sokak hayvanlarına sahip çıkmak adına güzel bir proje geliştiren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizi hassas ve duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Belediyemize ek bir masraf çıkarmadan ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Belediyemizin farklı birimlerinin depolarında bulunan ve kullanılmayan malzemelerini bu tür güzel, estetik ve fonksiyonel bir projede değerlendirip, çevremize ve doğamıza da sahip çıkmış oluyoruz. Belediyecilik sadece fiziksel yatırımlar, çevre, temizlik, kültür ve spordan ibaret değildir, hem insanlarımıza hem de aynı doğayı paylaştığımız minik canlılarımız ve sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında örnek ve başarılı hizmetlerimize her geçen bir yenisini daha ekliyoruz. Çevremize, doğamıza ve sosyal hayatımıza sahip çıkacak projelere ayrı bir önem veriyoruz. Kar yağışının etkili olduğu, hava şartlarının zorlaştığı bugünlerde minik canlılarımızın her hangi bir sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürmeleri için hazırladığımız kulübelerimizi belirlenen noktalara yerleştireceğiz. Bizler doğadaki bütün canlıları düşünmek ve onlara sahip çıkıp korumalıyız. Minik dostlarımızın da bu kulübeleri çok seveceklerine eminim. Daha öncede bu tür çalışmalar yapmıştık, bu sefer bu hizmetlerin boyutunu geliştirmiş oluyoruz. Görselliği, tasarımı, su ve yemek bölümleriyle estetik bir görüntüye sahip olan bu kulübelerimize gelecek sokak hayvanlarımız, güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürecekler. Temizliği günlük yapılıp, kuru yem ve su bırakılacak olan beslenme odaklarımıza, hemşerilerimizin de gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Halkımızdan ricamız; kış nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken doğanın minik canlılarını unutmayalım, onlara sahip çıkalım. Onların da bir can taşıdığını hatırlayarak, beslenme odaklarını boş bırakmayalım. Bu çalışmalarımız sadece kar yağdığında değil, 365 gün boyunca devam edecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da kar nedeniyle 698 mahalle yolunu ulaşıma açtı
YEREL HABERLER Malatya'da kar nedeniyle 698 mahalle yolunu ulaşıma ...
90’ın yaşın üzerindekilere aşıları evlerinde yapılıyor
YEREL HABERLER 90’ın yaşın üzerindekilere aşıları evlerinde ...
Engellilere yönelik kurslar devam ediyor
YEREL HABERLER Engellilere yönelik kurslar devam ediyor
Başkan Çınar, kar küreme çalışmalarını inceledi Çınar: “Yeter ki kar yağsın, biz temizlemeye hazırız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, kar küreme çalışmalarını ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Kar mağduru engellinin yardımına belediye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Kar mağduru engellinin yardımına belediye ekipleri ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Şehit Özel Harekat polisi adına kütüphane
YEREL HABERLER Şehit Özel Harekat polisi adına kütüphane
Tüfenkci’den taksici esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Tüfenkci’den taksici esnafına ziyaret
Battalgazi’deki yatırımlar takdir topluyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki yatırımlar takdir topluyor
Malatya'da kar nedeniyle kapanan 601 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Malatya'da kar nedeniyle kapanan 601 mahallenin yolu ...
Kazada ölen mühendis son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen mühendis son yolculuğuna uğurlandı
Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
30 yıllık hayal gerçeğe dönüştü
YEREL HABERLER 30 yıllık hayal gerçeğe dönüştü
Malatya'da toplu taşımada HES kodu dönemi
YEREL HABERLER Malatya'da toplu taşımada HES kodu dönemi
Malatya'da küçük esnaftan alış veriş yapana ödül
YEREL HABERLER Malatya'da küçük esnaftan alış veriş yapana ödül
Başkan Güder, çağrı merkezine gelen talepleri dinledi
YEREL HABERLER Başkan Güder, çağrı merkezine gelen talepleri dinledi
Huzurevi ve bakımevlerinde aşılama başladı
YEREL HABERLER Huzurevi ve bakımevlerinde aşılama başladı
Tüfenkci’den trafiği rahatlatma vurgusu
YEREL HABERLER Tüfenkci’den trafiği rahatlatma vurgusu
Yeni Malatyaspor’da Murat Akça ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Murat Akça ile yollar ayrıldı
Malatya'da karla mücadele aralıksız sürüyor Mert: “ Hem kırsalda hem de şehir merkezinde 7/24 çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Malatya'da karla mücadele aralıksız sürüyor Mert: “ ...
TED Box sınavları ilk kez Malatya’da yapılacak
YEREL HABERLER TED Box sınavları ilk kez Malatya’da yapılacak
Tüfenkci'den muhalefete tepki Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Çorbada tuzu olmayanlar lafla, algılarla iş yapıyor”
YEREL HABERLER Tüfenkci'den muhalefete tepki Ak Parti MKYK Üyesi ve ...
Battalgazi Belediyesi’nin kar mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nin kar mesaisi devam ediyor