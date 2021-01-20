Sadıkoğlu’ndan MGTC’ye ziyaret

Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gazeteciler Ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti.

Ziyarette ilk okonuşan MGTC Başkanlar Kurulu Üyesi Mikail Pelit, "Pandemiden dolayı yaşadığımız çok önemli sıkıntılar vardı. Bu süreçte hem esnafa moral vermek hem de destek olma adına Sayın Sadıkoğlu Türkiye çapında önemli bir çalışmaya imza attı. Özellikle yerel esnafa sahip çıkılması noktasında başlattığı kampanya kısa sürede ülke genelinde benimsendi ve birçok ilde de benzeri çalışmalar başlatıldı.” dedi.

Pandemi sürecinde gazeteciler ve medya sektörünün de ciddi sıkıntılar çektiğini anımsatan Pelit, bu kapsamda destek beklediklerini belirterek, “Sayın Sadıkoğlu’na gazetelere de abone olunması veyahut reklam verilmesi noktasında iş dünyasına bir çağrı yapmasını arzuluyoruz. Bu dönemde gazetelere, medyaya sahip çıkılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’da gazetecilerin 7 gün 24 saat halkın bilgilendirilmesi adına sahada olduğunu ifade ederek, “Bizler evimizde otururken, gazeteci arkadaşlarımız bizlerin anlık doğru haberleri almamız adına sahada zor şartlar altında çalışıyor.” dedi. Pandemi sürecinde her kesimin etkilendiği gibi medya sektörünün de ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Sadıkoğlu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Korona virüs nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Ama bizim birlik ve beraberlik kavramı, aile bağlarımızın güçlü olması, ahilik kültürümüzden gelen yardımlaşma ruhu ile bu süreci kenetlenerek birlikte aşağımızdan hiç şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, yerel esnafına sahip çık, alışverişini esnafından yap kampanyasının büyük ilgi gördüğünü de ifade ederek, “Buradan tüm üyelerimize de seslenmek istiyorum. Bizlerin haber alması için zor süreçte elini taşın altına koyan gazetelerimizin ve medya kuruluşlarımızın da desteklenmesi gerekiyor. Bu süreçte reklam, abonelik gibi desteklerle onların yanında olmalıyız. Bizlerde oda olarak her zaman yerel basınımızın yanındayız” dedi.

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