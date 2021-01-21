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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ücretsiz kurs ile işsizleri hayaline kavuşturuyor

İHA

Ücretsiz kurs ile işsizleri hayaline kavuşturuyor

Malatya'da işsiz gençler, kuaför ve usta öğretici Şener Eroğlu tarafından düzenlenen ücretsiz kurslarla hayallerindeki mesleğe kavuşuyor. Malatya'da açılan ve 6 ay süren kuaförlük kursunu başarıyla tamamlayan 8 genç kendi iş yerlerini açmaya hak kazandı.
Türkiye'nin en iyi kuaförleri arasında gösterilen, Türkiye'de ve uluslararası yarışmalarda madalyaları bulunan Kuaför Şener Eroğlu, Malatya'da Valilik, İşKur, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik ve Eğitim Derneği ile Malatyapark AVM iş birliğinde kurs açarak, deneyimlerini, birikimlerini ücretsiz olarak gençlere aktarıyor. Yaklaşık 6 ay süren kurslara katılan gençler, kurs sonundaki sınavlardan başarılı sonuç elde ederek, Mesleki Yeterlilik belgesini alabiliyor. Türkiye'nin en iyi kuaförlerinden gösterilen Şener Eroğlu'ndan ders alan gençler, mezun olduktan sonra hayallerindeki iş yerlerini açmaya hak kazanıyor. Malatyapark AVM'de yapılan Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kuaför Kursu'na katılan biri Filistinli toplam 8 genç, kursu ve sınavları başarı ile tamamlayarak, sertifikalarına kavuştu.
Açılan kurs hakkında bilgi veren kurs öğretmeni Şener Eroğlu, "8 arkadaşımız mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar. Kursumuz sonlandı. Bizler de şimdi belgelerini vereceğiz. Girmiş oldukları sınav sonrası belge almayı hak ettiler. Projede bize büyük destek veren Malatya Valimiz Aydın Baruş ve eğitime her zaman katkı sağlayan Malatya Park AVM yönetim kurulu başkanı Adnan Başdemir ‘e teşekkür ediyorum. Eğitim noktasında kim destek veriyorsa buradan teşekkür ediyorum. Kadın İstihdamına meyve vermeye başladı. Aldıkları belgelerle kendi iş yerlerini açabilecekler ve para kazana bilecekler Bu tip projeler her zaman destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Korona virüs salgını biraz daha düşerse biz de kurslarımıza devam edeceğiz. İşsiz olan gençlerimiz var. Bunlara katkı vermemiz gerekiyor. Meslek edindirmek istiyoruz. Kendi mesleklerini yapmalarını istiyoruz. Kuaförlük mesleği altın bir meslektir. Mesleğin bileziğini kollarına taksınlar ve ekmeklerini kazansınlar. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kadın istihdamına ve gençlere yönelik sosyal projelere her zaman destek veriyor” şeklinde konuştu.

“Hayalimi gerçekleştirdim”
Kursiyer Nevriye Demirci, mesleki eğitim ve kuaför kursunu başarıyla tamamlayıp belge almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok mutluyum. Hayalimi gerçekleştirdim. Buradan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Hayaliniz varsa ertelemeyin ve gerçekleştirin. Ben de İşKur’a başvurdum ve şimdi mesleki eğitim kursunu bitirdim. Devletimiz den Allah razı olsun. Ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Hiçbir şey için geç kalmış değiller. Başvurup kursa katılsınlar” dedi.

“En büyük hayalim kuaför olmaktı başardım”
Kursiyer Nurcan Ateş de kuaförlük mesleğini sevmesinden dolayı kursa katıldığını bildirerek, “Hayallerimin peşinden gidiyorum. Meslek sahibi olduğum için kendi iş yerini açabilirim. ihtiyacı olanlar kesinlikle evde oturmakla zaman geçirmesinler. Kurslara gitsinler ve kendilerine bir uğraş bulsunlar. Hayallerin peşinde gitsinler” şeklinde konuştu.

"Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum”
Filistinli olan Ömer Arlas ise kendisine imkan verenlere teşekkür edip, “Mesleki eğitim kuaför kursuna geldim ve başarıyla tamamladım. Emeği geçenlere ise teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

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