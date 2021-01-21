Malatya’da 13 kişiye sokağa çıkma cezası

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Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 13 kişiye ceza uygulandı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan soka çıkma kısıtlaması süresinde sokağa çıkma ihlali yapan 13 kişiye de 11 bin 700 TL ceza yazıldı. Devam eden denetimlerde, kararlara uymayan 2 toplu taşıt aracı sürücüsüne de ceza kesildi.

Öte yandan 8 korona virüs hastasının ise izole edilmesi amacıyla yurda yerleştirildiği öğrenildi.

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