Ayının karla oyunu kamerada

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Arapgir ilçesinde, kış uykusuna yatmayan ayının kar üzerinde sağa sola koşuşturması, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arapgir ilçesinin Kayaarası Kanyonu'nda gezenler, uzaklarda bir hayvanın kar üzerinde koşuşturduğunu gördü. Hayvanın ne olduğunu merak eden vatandaşlar, cep telefonunun kamerasıyla video kaydına aldı. Yakınlaştırılan videoda, hayvanın ayı olduğu, kar üzerinde oynadığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-21 16:09:50



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