Günpınar Şelalesi dondu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 40 metreden dökülen şelalenin donması, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıkardı.
Darende ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin 243'üncü Tabiat Parkı olan Günpınar Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri eksi 15'e kadar düşmesi ile dondu. 40 metre yukarıdan akan suların bir bölümünün donması ile ortaya güzel görüntüler çıktı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalenin donmuş halini çekmek için birçok fotoğraf ve doğasever Günpınar'a geliyor.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-21 17:50:57
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