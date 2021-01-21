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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

İHA

Malatya’da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Malatya’da, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında aranan bir zanlı yakalandı. FETÖ terör örgütü suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde evinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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