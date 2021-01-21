Otobüsteki yolcunun çantasından 3 kilo 604 gram esrar çıktı

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Malatya'da polis ekiplerince durdurulan bir otobüsteki yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada M.T. isimli şahsın çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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