Online ders ile 3D yazıcı ürettiler

Malatya’da uzakten eğitim ile derslerini sürdüren öğrenciler öğretmenlerinin desteği ile üç boyutlu yazıcı ürettiler.

Özel Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Pandemi Sürecinde de Uzaktan Eğitim Canlı Ders sistemi ile öğretmenleriyle beraber 3D Yazıcı projesine imza attılar. Proje Koordinatörü Elektrik Elektronik Öğretmeni Selen Terece'nin öncülüğünde öğrenciler 3D yazıcı üretmek için kolları sıvadı. Çeşitli fabrikalardan yazıcı için gerekli bazı parçaları temin eden öğrenciler, yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonunda 3D yazıcı prototipini imal ettiler. Terece, yaptıkları çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Dışarıdan herhangi bir yardım almadan tamamen bize ait olan çizimlerle makinemizi tasarladık. 1,5 ay gibi bir sürede çizimleri tamamladık. Sonra montaj aşmasına geçtik. Kestik, deldik, bir sanayici gibi çalıştık Projemizi 3 ayda tamamladık. Yazıcıdan ürün de çıkarmaya başladık” dedi.

Okulun Kurucusu Ahmet Polat Kaya ise "Biz öğrencilerimizin önünü açtık, cesaretlendirdiği teşvik ettik. Bizim çocuklarımız her şeyi başarır. Yeter ki uygun ortam verilsin. Yazıcının patentini almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel projede emeği geçen Bütün öğretmen ve öğrencilerimizin tebrik ederim. Okul olarak öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmeye dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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