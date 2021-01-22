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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Malatya'da bin 500 kalifiye eleman alacak

İHA

Kızılay Malatya'da bin 500 kalifiye eleman alacak

Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kızılay’ın Malatya lojistik merkez ve afet barınma konteyner üretim fabrikasına alınacak elemanlar için Kızılay'ın internet sayfasını takip etmelerini önerdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberinde MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve yönetim kurulu üyeleri Kızılay’ın Malatya’daki, lojistik merkez ve afet barınma konteyner üretim fabrikası inşaatını inceledi. Fendoğlu ve beraberindekilere, Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ile Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, lojistik merkez ve afet barınma konteyner üretim fabrikası inşaatı hakkında bilgi aktardı.

Fendoğlu’na teşekkür
Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, “ Kızılay tarafından yapılan yatırımlarını incelemek üzere geldiler. Bizlerde burada bir sunum yaparak bilgi verdik. Burada yapılan yatırımları birlikte gördük. Ziyaretleri ve desteklerinden dolayı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Milletvekili Fendoğlu yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır atıl şekilde bekleyen vagon fabrikasına verilmesinin isabetli bir karar olduğunu belirterek, “Fabrikamızın 40 yıl atıl olarak kaldıktan sonra, 2018 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay’a devriyle Malatya’mızda büyük yatırım alanına kavuşmuştur. MHP İl Başkanımız ve Umut Yalçın ve Şube Başkanımız Ramazan Soylu ve Kızılay ‘ın değerli üyeleriyle beraber inşaat alanı hep birlikte gezdik. Yaklaşık 580 dönüm arazinin tamamını kullanılabilir hale getirmişler. Bu inşaatlarımızı bittiği takdirde 5 yıla uzanabilecek süreç olacak. Kısa süre içinde bitmesini öngörüyoruz. Ülkemizin dışa bağımlı olmadan kendi öz kaynaklarına yönelik Kızılahaç da dahil dünyada tüm yardım örgütlerinin kendi fabrikası ve üreticisi olmayan bir yatırım bu gün Kızılay’a nasip olmuştur. Bu yatırım Malatya’mızda yapılmıştır. Siyasetçilere özellikle bu yatırım buraya gelmesi için Milletvekillerimize Belediye Başkanlarımıza ve Kızılay’ımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hemşerilerimiz Kızılay'ın internet sayfasını takip etsinler"
Fendoğlu Kızılay'ın Malatya'da inşaatları süren lojistik merkez ve afet barınma konteyner üretim fabrikaları bittiğinde,aşamalı olarak bin, bin 500 civarında kalifiye eleman alımı olacak. Son günlerde çok rastladığımız ve sorularına cevap veremediğimiz sorular geliyor vatandaşlarımız tarafından. Kızılay bin 500 kişi, 2 bin kişi alacak diye söylüyorlar. İnşaat alanda 400 kişi çalışıyor diyorlar. Bu gün basın mensuplarımızla sahayı çekti, incelemelerde bulunduk. Sadece görevli olan kişiler sahada çalışıyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşlardan liste Kızılay ‘a gitmedi. Burada çalışan elemanların siyasilerin isteği ve liste bildirmesiyle olmadığını buradan belirtmek istiyorum. Bilgi kirliliğini bize net olarak anlatan Kızılay Şubesine de teşekkür ediyorum. Personel alımı olduğu zaman Kızılay'ın kendi internet sayfasında Malatya’mız için duyurusunu yapacak. Personel alımını yapacaklar ve şartları uyanların alımı olacak. Listelerini hiçbir siyasi partiye götürmelerine veya her hangi bir yerden tasarruf veya torpil beklemelerine gerek yok. Vatandaşlarımız kendi bileğin hakkıyla girebileceği iş alanıdır burası. Ben buradan özellikle duyurayım. Fabrikada çalışan kimse yok. Alınan bir personel yok. Kendi öz kaynaklarıyla 6 ay gibi kısa sürede 50 bin metre alanı hayatta geçirmişler. Üç aşamalı olarak hayatta geçecek çadır fabrikası, prefabrik fabrikası ve betonarme fabrikası tamamıyla bittiği zaman bin 500 civarında kişi personel alımı ise 5 yıl yayılmasını ön görüyorlar. Vatandaşlarımız bu konuda panik yapmasınlar. Hiçbir kurum ve kuruluş değil Kızılayı takip etsinler" şeklinde konuştu.

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