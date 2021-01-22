Milletvekili Tüfenkci: "Yeni sanayi sitesi çalışmalarımız sürüyor"

Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sanayi esnasını ziyaretinde, esnafa sunulan destek paketi ve yapılması planlanan yeni sanayi sitesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Malatya merkezde bulunan çeşitli iş kollarındaki esnaflara ziyaretlerde bulunan Tüfenkci, eski sanayi esnafıyla biraraya geldi.

"Destek paketi ödemeleri başladı"

2 Milyona yakın esnafın faydalanmak için başvurduğu destek paketiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Tüfenkci, “2 milyonun üzerinde esnafımız gelir kaybı ve kira desteği için destek paketi başvurularını gerçekleştirdi. Taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi birçok meslek grubuna ödemeler başladı. İnşallah bu süreçte esnafımızı mağduriyetini en asgariye indirmek istiyoruz" dedi.

"Kimseyi mağdur etmeden süreci tamamlamayı hedefliyoruz"

Tüfenkci, yapılması planlanan yeni sanayi sitesiyle ilgili de konuşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayici esnafımıza daha iyi imkanlar sunabilmek ve fiziksel anlamda daha iyi şartlarda işlerini sürdürebilmeleri için yapmayı planladığımız yeni sanayi sitemizi en kısa sürede sizlerin istifadesine sunmak istiyoruz. İnşallah bu konuda kimseyi mağdur etmeden süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Daha önce çıkardığımız yasayla Malatya yeni sanayi sitesi kurulması planlanan 10 pilot ilden birisi olmuştu. Bu doğrultuda askeriyemizden bin 100, yine Hazineden bin 100 dönüm alan sanayi bölgesi olarak tahsis edildi. Büyükşehir Belediyemiz burayla ilgili çalışmalarını sürdürmekte. " Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın huzurlu ve daha iyi şartlarda ekmeğini kazanması için gereken yapılacaktır inşallah" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.