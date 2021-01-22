Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcuların, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligin 21'inci haftasında pazar günü ise Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da futbolcuların, kulüpten yapılması gereken ödeme gerçekleşmediği için yönetimi boykot ettikleri ve bugün belirlenen saatte idmana çıkmadıkları öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-22 17:11:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.