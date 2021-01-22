Başkan Çınar milletvekillerini bilgilendirdi Çınar: “Yeşilyurt, doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe umutla bakıyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarında misafir ettiği AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kâhtalı’ya, tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında görsel sunum destekli bilgilendirme sunumunda bulundu. Milletvekilleri Çakır ve Kahtalı daha sonra Yeni Belediye Hizmet Binası alanında da incelemelerde bulundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bilgilendirme sunumunda; Beylerderesi Şehir Parkı Projesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, Mollakasım Mahallesi 1.Güneş Enerji Santrali, Sosyal Tesisler, Yeşiltepe Sosyal Tesisler ve Halı Saha, Yeşil Gıda Seracılık ve Tarımsal Üretim ve ARGE Sahası, Yeşil Gıda Marketler, Lezzet Vadisi, Yeşilyurt Kentsel Tasarım, Tarihi Konakların Restorasyonu ve Dönüşüm Projeleri, Müzeler, Güreş Sahası Yenileme Projesi, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme ile Derme Kadın Kooperatiflerine verilen destekler, Deprem Eğitimi Simülasyon ve Bilim Atölyesi, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezi, Gedik Kültür Merkezi, Millet Kıraathaneleri, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri, Muhtar Evleri, Erdem Okulları, Portatif Havuzlar ve Yeşilyurt İŞGEM’in faaliyetleri, Yeni Belediye Hizmet Binası, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Gündüzbey ve Kaynarca Sosyal Tesisleri, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri, Mutfak Sanatları Merkezi, Gedik Konutları, Yeşil Topsöğüt Konutları, Spor Tesisleri, Kiraz Bahçesi, Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma, Karakaya Baraj Gölü, Yakınca Spor Adası, Şahnahan ve Gündüzbey Kamp Merkezleri, Yeni Belediye Hizmet Binasının bulunduğu bölgedeki Millet Bahçesi başta olmak üzere sosyal yardımlar, alt ve üst yapı yatırımları, sosyal yardımlar, çevre ve temizlik hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt’un tarihsel, kültürel ve medeniyet anlamında var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkartan yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’umuzu öncelikle bölgemizde sonrasında ülke genelinde üst sıralarda yer alması adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde vaat ettiğimiz 45 projemizden 35’ini, 1,5 yıl gibi kısa sürede gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, omuzlarımızda ki yükün ağırlığını bilerek hem kalan projelerimizi hem de bölgemizin ihtiyaç duyduğu diğer projelerimizi teker teker hizmete sunacağız. Bugüne kadar ki yatırımlarımıza ilgi ve desteklerini esirgemeyen AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Çakır ile Sayın Hakan Kâhtalı’ya, tamamlanan ve devam eden yatırımlarımızın yanı sıra yeni dönem ki vizyonel projelerimiz hakkında verimli bir sunum yaptık. Sayın Vekillerimizin de görüş ve önerilerini alma fırsatı yakaladığımız toplantımız oldukça verimli geçti. Milletvekillerimizin bilgi ve tecrübelerinden her daim istifade ediyoruz. Bizler bugüne kadar ki tüm yatırımlarımızda olduğu gibi bundan sonraki hizmetlerimizde istişare ve ortak akıl anlayışını sürekli ön planda tutacağız.” şeklinde konuştu.

Bilgilendirme sunumundan sonra Yeşil Gıda Market, Yeşilyurt TV ve Radyo Yeşilyurt’u da ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgiler alan AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kâhtalı, daha sonra yapımı devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının alanında incelemelerde bulundular.

Yeni Belediye Hizmet Binasının estetik görüntüsünün yanı sıra modern hizmet alanları ve sosyal donatılarıyla Yeşilyurt’un gelişen yüzüne yakışacak ölçülerde olacağını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Çakır ile Sayın Hakan Kâhtalı’ya, yapım süreci devam eden Yeni Belediye Hizmet Binamızla alakalı geniş detaylı bilgiler paylaştık. Son dönemlerdeki vizyonel yatırımlar ve insan odaklı projelerle ülke çapında adını duyuran Yeşilyurt’umuzun geleceğine modern, estetik ve kent mimarisine farklı bir değer katacak çok güzel bir eseri emanet etmek adına ince eleyip sık dokuyoruz. Bütün yatırımlarımız gibi yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan Yeni Belediye Hizmet Binamızı da Yeşilyurt’umuzun gelişen yüzüne yakışacak, fonksiyonel ve modern bir yatırım olarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu ‘Benzersiz Şehirler’ modelinden ilham alarak yeni dönem vaatlerimiz arasında yer verdiğimiz Hizmet Binamız inşaatında 1,5 ay önce hafriyat ve izolasyon gibi çalışmaların yapıldıktan sonra demir donatıları döşendi. Temel betonu dökülen inşaat alanımızda hava şartlarına göre çalışmaları belli bir düzeyde ilerletiyoruz. 21 bin 500 metrekare alanda, bodrum katlarıyla birlikte 8 kattan oluşacak Hizmet Binamız sayesinde hizmetlerimizi daha etkin ve hızlı bir şekilde hemşerilerimize ulaştıracağız. Bizlerde böylesine değerli bir yatırımın tüm süreçlerini yakından takip edip, çok titiz çalışıyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Malatya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Milletvekillerimizin, Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımızın da destekleriyle binamızın yan tarafındaki 35 dönümlük alana Millet Bahçesinin kazandırılması yönünde talimatını vermişti. Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Millet Bahçemizin aynı bölgede hizmete girecek olması Yeşilyurt’umuzun cazibesini artırmasıyla birlikte bölgemizin gelişim seviyesine artı değerler kazandıracaktır. 40 dönümlük alanımız, muhteşem iki eserle birlikte daha özel bir hale gelecek ve yeni bir yaşam alanını daha hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin ‘AK Belediyecilik’ anlayışıyla hareket edip güzel yatırımların altına imza atmaya devam ettiğini söyleyen AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ise “ Sayın Belediye Başkanımıza hem yaptığı bilgilendirme sunumu hem de Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarındaki Yeşil Gıda Market, Yeşilyurt Tv ve Radyo Yeşilyurt gibi hizmetlerinden dolayı kutluyorum.320 bine ulaşan nüfusuyla sürekli göç alan bir yapıya sahip Yeşilyurt’umuzu geliştirmek adına güzel yatırımlarda bulunan Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum. Eski SSK Hastanesinin bulunduğu 40 dönümlük alanımız, yeni hastanenin yapılmasıyla birlikte TOKİ’ye devir edilmişti. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın talepleri Milletvekili arkadaşlarımızın da destekleriyle buraya hem Yeni Belediye Hizmet Binası hem de Millet Bahçesinin kazandırılması için girişimlerde bulunduk. Mehmet Çınar’ın Başkanımızın yakın takibiyle bu bölgemiz için çok değerli iki yatırımı kazandırmış olacağız. Yeşilyurt’umuzda kaliteli ve hızlı hizmet için güzel bir mekan oluşturulacak. Yeni Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçesi gibi iki değerli yatırımın Malatya ve Yeşilyurt’a kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının kaliteli ve yerinde hizmet anlayışına güçlü değerler katacağını ifade eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, “ Öncelikle Yeşilyurt’ta gerçekleşen ve devam eden yatırımlarla ilgili güzel bir sunum yapan Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok sayıda projenin hayata geçiyor olması Yeşilyurt’un ne kadar değiştiğinin ve bu gelinen süreçte Belediyemizin ne kadar katkısı olduğunun bir göstergesidir. Eski SSK Hastanemizin bulunduğu alanı TOKİ’den devir alarak burayı hem Millet Bahçesine dönüştürmek hem de şık bir mimari ve hizmet alanlarıyla güzel bir Belediye Hizmet Binasının yapımının devam etmesinden mutluluk duymaktayız. İnşaatı hızla yükselen Belediye Hizmet Binamızın bölgemize değer katacağına inanıyorum. Konumu ve yeri doğru bir şekilde seçilen Belediye Hizmet Binamız sayesinde kıymetli hemşerilerimize daha güzel ve daha hızlı hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır “ dedi.

Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bilgilendirme sunumu ve Yeni Belediye Hizmet Binası inceleme ziyaretine; AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

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