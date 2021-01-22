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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nezaket okulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

İHA

Nezaket okulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘Nezaket Okulları’na kayıtlı 121 öğrenciye yönelik olarak karne taktim programı düzenlendi.
Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, Yeşilyurt İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Bürkek ile öğrenci ve öğrenci veliler katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından pandemi kısıtlamaları dolayısıyla online eğitim verilen eğitim merkezlerindeki 121 öğrenciye karne heyecanı yaşatıldı. Şehit Ahmet Kocabay Eğtim Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan, Yeşilyurt İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Bürkek, “Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadislerinde; “Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir” ilkesinde yola çıkarsak, minik yavrularımızın Peygamber Efendimizin (S.A.V) ahlakıyla ve Kuran ile buluşmalarına önceki dönemlerine göre daha fazla beraber olmalarına vesile olundu. Gelecek nesillerimizin yetişmesi için, milli ve manevi değerlerimizin imar edilmeleri anlamında bu etkinliğin yapılması gerçekten güzel. Özellikle başta yetkililerimiz olmak üzere cefakâr velilerimiz, yavrularımızın eğitimleriyle ilgilenen vefakâr öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum” dedi.

“Çocuklarımıza çeşitli hediyeler takdim ettik”
Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi Koordinatörü Mikail Güneş ise yaptığı konuşmada, “Bir dönem boyunca uzaktan eğitimleri yapmış olduğumuz ana sınıfı öğrencilerimizin karne günü. Çocuklarımız aileleriyle beraber karne gününe katıldılar. Bir dönem boyunca Yeşilyurt İlçesi Müftülüğü ile yapmış olduğumuz kurs sona erdi. Üç haftalık aramız olacak. Üç hafta içerisinde çocuklarımıza ev ödevi olarak neler yapabilirler onun sunumunu da yaptık. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler takdim ettik. İkinci dönem üç hafta sonra başlayacak inşallah ikinci dönemimizde kaldığımız yerden Haziran ayına kadar eğitimlerimize devam edeceğiz. Gönlümüzden geçen bir an önce yüz yüze eğitime geçmemiz” şeklinde konuştu.
Son olarak konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten ise "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin unsurlarından olan eğitimle alakalı Malatya İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerimizle beraber yaptığımız bir çalışmanın ürünü olan Nezaket Okulları’nda temsili karne töreni gerçekleştirdik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın önderliğinde bu organizasyonlar, birçok çocuğumuza geleceği açısından yön ve şekil verecek dini, kültürel, ahlaki ve milli değerlerimiz eğitimiyle taçlandırıldı. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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