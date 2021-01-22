Malatya'da Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü 3 tablo ele geçirildi

Malatya'da Hazreti İsa ve Meryem figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 adet Hazreti İsa ve Hazreti Meryem figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi. Ekipler tarafından tablolara el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.