Jandarma’dan eğitim semineri

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Malatya İl jandarma Komutanlığı tarafından EBA Zoom üzerinden ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitim semineri verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Komutanlığı’nda görevli J.Asb.Kd.Bçvş. Hakan Metin tarafından Eba Zoom üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimle ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitim semineri verildi.

İcra edilen trafik eğitim seminerlerine 3 dersten toplam 84 öğrenci katılırken, ders sonrası öğrencilere karne hediyesi olarak boyama kitabı ve "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" baskılı tişört hediye edildi.

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