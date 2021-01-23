Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar (2)

DHA

Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar (2)


UZAMANLAR UYARDI
Malatya'da bazı kişiler, koronavirüse karşı iyi geldiği düşüncesiyle kendilerini, bal arılarına ısırtıyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, uygulamanın çok sakıncalı olduğunu söyledi. Bu yönde herhangi bir bilimsel çalışma olmadığını hatırlatan Parlakpınar, şu uyarılarda bulundu:
"Bu durum çok sakıncalı bir durum. Vatandaşlarımızın, halkımızın doğrudan kendisine arıyı ısırtmalarını çok tehlikeli buluyorum. Şimdi apiterapi uygulamalarına baktığımızda 2014 yılında Resmi Gazetede yayınlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinde 15 uygulamadan bir tanesi olarak apiterapi uygulaması görünüyor ve bu apiterapi uygulamalarının sınırları orada çizilmiş. Apiterapi kısaca arı ve arı ürünleri ile yapılan uygulama demek. Arı ürünlerinden kastımız da bal, arı sütü, arı poleni, arı ekmeği, arı larvası, bal mumu hatta arı kovanı havası gibi böyle bir yelpazesi var. Fakat işin içerisine arı zehri veya arının kendisinin uygulanması, arı sokması işlemi girdiğinde olaylar çok farlı boyuta giriyor. Şunu gözardı etmemek lazım; ülkemiz açısından arıcılık ve arı ürünleri çok kıymetli, çok önemli. Hatta olması gereken ben daha iyi konumda olmasını istiyorum. Bu açından desteklenmeli, bunu kabul ediyoruz ama arı zehri uygulaması veya arının doğrudan hastaya tedavi amaçlı ısırtılmasında tehlikeler var. Apiterapi uygulamaları ilgili yönetmelikte ünitelerde ve merkezlerde yapılabilir. Tıp fakültesi mezunu olduktan sonra çünkü yönetmelikte sertifikalı tabip diyor. Aynı zamanda apiterapi eğitimi alması lazım. Hastada uygulama alanının hekim tarafından konulmuş olması lazım. Hastaya uygulanmadan önce ilgili testlerin yapılması lazım. Acil bir durum ortaya çıktığı zaman acil müdahale yapabilecek ilaçların, envanterin yani ortamın bulunması lazım. Apiterapi uygulamalarında özellikle arı zehri veya doğrudan arının sokturulması işlemini ancak sertifikalı tabip yapabilir. Halkımız bunu kendisine yapmasın. Sertifikalı tabip her hastaya yapmaz, uygulanan hastaya yapabilir. Her ortamda yapmaz uygun olan ortamlarda yapabilir. Bu konulara dikkat etmek lazım."
Koronavirüse iyi geldiği iddiasıyla kendilerine arı iğnesi yaptıranlara uyarıda bulunan Parlakpınar, "Koronavirüs ile ilgili halihazırda şu anki bilgilerimize göre; yapılmış ileri düzeyde kanıta dayalı tıp mantığında klinik çalışmaları yetersiz. Bazı devam eden çalışmalar var ama henüz kanıta dayalı tıp kategorisinde yer alan çalışma sonuçları açıklanmamıştır" diye konuştu.
BU TEDAVİ YÖNTEMİNDE ÖLÜM RİSKİ VAR
Aynı zamanda avukat kimliği ile Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı olan Doktor Cengiz Bayram, apiterapi tedavi yönteminde yapan kişilerin gerekli uyarıları yapması gerektiğini ve ölüm riski olduğunu söyledi. Son süreçte tamamlayıcı tıp kavramının yaygınlaşmaya başladığını, ancak bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmeliklerin bulunduğunu hatırlatan Bayram, şu uyarılarda bulundu:
"Son dönemlerde geleneksel tıp dediğimiz, yani tamamlayıcı tıp dediğimiz kavram yaygınlaşmaya başladı. Sağlık Bakanlığımız bu konuda biliyorsunuz birtakım yönetmelikler çıkarttı ve bu yönetmelikler çerçevesinde bu konularda eğitim almış olan kişiler bu tür alternatif yani geleneksel tamamlayıcı tıp metotlarını kullanabiliyorlar. Halk arasında biliyorsunuz bunlardan en fazla bilinen sülük tedavisi yine kupa tedavisi dediğimiz tedaviler son zamanlarda apiterapi adı verilen insanların kendilerini arıya sokturma ya da arı zehriyle oluşturulmuş birtakım maddelerin cilt altından insan vücuduna verilerek birtakım tedavi metotları elde etme amacına dayanıyor. Burada tabii ki önemli olan dört tane faktör var birincisi bu tedaviyi kimin yapacağı, yani bu tedaviyi yapan kişinin bu konuda sertifika almış, yetkilendirilmiş insan olması gerekiyor. Yani şu anda bahsettiğimiz problemi birinci ve en önemlisi bu. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş olduğu üniversiteler ya da kendisinin vermiş olduğu sertifikalar var. Yani bu apiterapi dediğimiz tedavi yapacak olan kişinin bu sertifikaya sahip olması gerekiyor. İkincisi bu kişinin bu tedaviyi alması ile ilgili mutlaka rızası olması gerekiyor, Bununla ilgili diğer risklere o kişiye bildirmek gerekiyor. Yani diyecekler ki bu tedavi yapıyoruz ama bu tedaviden düşük dozda da olsa ölüm riski vardır, yani o kişinin bu tedavinin risklerini bilmesi gerekiyor."
AKLA GELEN HER HASTALIKTA ARILAR KULLANILAMAZ
Her arı türüyle ya da rastlantısal olarak bu işin yapılmaması gerektiğini belirten Cengiz Bayram, "Üçüncüsü yapılan tedavi de bir gereklilik olması gerekiyor. Yani öyle her duruma karşı bu tedavi olmaz. Apiterapi dediğimiz tedavinin özellikle romatizmal hastalıklarda uygulanıyor. Böyle akla gelen her hastalığa bu tedavi yapılmaz. Burada endikasyon dedikleri tıp adamlarının ya da bizim halk arasındaki adıyla tıbbi gerekliliğin olması gerekiyor. Dördüncü ve en önemlisi bunların türleri var. Her arı türüyle ya da öyle rastlantısal olarak bu işin yapılmaması gerekiyor. Bunun belli yerlerde yapılması gerekiyor. Çünkü alerji geliştiğinde anafilaksi dediğimiz bir tablo oluşabiliyor. Hemen orada müdahale edilmesi gerekir. Bu işin en önemli kısmı kontrol edilmiş yerlerde yapılması gerekiyor. Ben gideyim kendimi arıya sokturayım durumu olmaz. Olası kast ya da bilinçli taksir dediğimiz hukuktaki bir işlem oluşur. Ayrıca bu işi yapan kişi yetkilendirilmemiş kişi ise ceza kanunlarımıza göre suç işler" diye konuştu.
KORONAVİRÜS İÇİN BİLİNEN BİR FAYDASI YOK
Uygulamanın koronavirüse karşı bilinen bir faydasının olmadığını ifade eden Bayram, "Şu anda bu uygulamanın koronavirüs için bilinen bir endikasyonu yok, ama koronavirüs sonucunda oluşan artritler olduğunu biliyoruz. Tıp adamlarının bununla alakalı endikasyon koyduğunu biliyoruz. Bu işlemin koronavirüs hastalığını ya da akciğer tutulumu gibi hastalıkları tedavi ettiğini asla okumadık. Burada eklemle ilgili hastalıklar için Sağlık Bakanlığı'nın kendi hastanelerinde bu apiterapi uygulanıyor. Bu tür tedaviler gerekiyorsa kesinlikle bilinen merkezlerde yapılması şart" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-23 15:34:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma’dan eğitim semineri
YEREL HABERLER Jandarma’dan eğitim semineri
Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar
YEREL HABERLER Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal ...
AK Partili Tüfenkci'den teknolojiye destek mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci'den teknolojiye destek mesajı
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine, şehit Kılınç’ın ismi verildi
YEREL HABERLER Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine, şehit Kılınç’ın ismi ...
Koronaya iyi geliyor diyerek bal arılarına kendilerini ısırtıyorlar Koronaya iyi geldiği söylenen arı iğnesiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Koronaya iyi geliyor diyerek bal arılarına ...
İzollu Vakfı’ndan eğitime 100 tablet desteği
YEREL HABERLER İzollu Vakfı’ndan eğitime 100 tablet desteği
Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı
YEREL HABERLER Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı
Malatya'da 1 kişi karbonmonoksit zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 kişi karbonmonoksit zehirlenme ...
Malatya'da Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü 3 tablo ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü 3 tablo ele ...
Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli
YEREL HABERLER Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli
Galatasaray maçı öncesinde Malatya'da şok Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı
YEREL HABERLER Galatasaray maçı öncesinde Malatya'da şok Yeni ...
Süper Hizmet Masası’ndan süper performans
YEREL HABERLER Süper Hizmet Masası’ndan süper performans
Nezaket okulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Nezaket okulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı
Malatya'daki yollar kardan temizlendi Mert: “Ekiplerimiz büyük bir fedakârlık örneği sergiledi”
YEREL HABERLER Malatya'daki yollar kardan temizlendi Mert: ...
Başkan Kazgan kapı kapı gezerek sorunları dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Kazgan kapı kapı gezerek sorunları dinliyor
Başkan Çınar milletvekillerini bilgilendirdi Çınar: “Yeşilyurt, doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe umutla bakıyor”
YEREL HABERLER Başkan Çınar milletvekillerini bilgilendirdi Çınar: ...
Yeni arıtma tesisinin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Yeni arıtma tesisinin yapımına başlandı
Başarılı yetiştiricilere sertifika verildi
YEREL HABERLER Başarılı yetiştiricilere sertifika verildi
Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı
MGC'den BİK’e destek
YEREL HABERLER MGC'den BİK’e destek
Kahtalı’dan Erdoğan’a desteğin sürdüğü vurgusu
YEREL HABERLER Kahtalı’dan Erdoğan’a desteğin sürdüğü vurgusu
Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama
Kırsaldaki çocuklara özel program
YEREL HABERLER Kırsaldaki çocuklara özel program
Taraftarlardan Havaalanı Müdürü Akyüz'e destek teşekkürü
YEREL HABERLER Taraftarlardan Havaalanı Müdürü Akyüz'e destek ...