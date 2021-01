Milletvekilleri, sosyal, kültürel ve sportif yatırımları inceledi

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla son yıllarda çehresi değişen, sosyal, kültürel, sportif yatırımlarla cazibesi artmaya başlayan Yeşiltepe bölgesinde hayata geçen ve devam eden yatırımları yerinde incelediler.

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve mahalle muhtarları ile birlikte Yeşiltepe Sosyal Tesis ve Halı Saha, Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezi, İlyas Kitap Kafe ve ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesiyle farklı bir hüviyete kavuşan Kiltepe Mahallesi Dede Korkut ve Gülnebi Caddelerinde incelemelerde bulundular.

İç ve dış mimarisinin yanı sıra hizmet alanlarıyla Yeşiltepe’ye ayrı bir renklilik kazandıran Yeşiltepe Sosyal Tesisler içerisinde ki Halı Sahada penaltı atışları yaparak, şut çeken AK Parti Milletvekilleri Çakır ile Kahtalı, İlyas Mahallesinde hizmete sunulan Kitap Kafe’de ders çalışan gençlere, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde faaliyete sunulan Erdem Okulları çalışmalarına katılan minik öğrencilere ise çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Yeşiltepe bölgesinin sosyal ve kültürel kimliğine yeni yatırım alanlarıyla yeni güzellikler kattıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun en kalabalık bölgelerinden olup, gerek ticaret alanları gerekse de site ve konutların yoğun olduğu Yeşiltepe Bölgemizin her cadde ve sokağını daha yaşanabilir bir hüviyete kavuşturmak adına bugünde kadar yaptığımız yatırımları, yeni yatırımlarımızla taçlandırmaya devam ediyoruz. Mahalle Muhtarlarımız ve buradaki hemşerilerimizin de destekleri ve önerileriyle alt ve üst yapı yatırımlarından sosyal, kültürel, eğitim ve sportif yatırımlarımıza kadar bu bölgemizin cazibesini artırıp daha fazla tercih edilmesini sağlıyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde TOKİ ile işbirliği halinde yaptığımız Kentsel Dönüşüm Projemizi tamamladık ve hem hak sahipleri hem de ev alan hemşerilerimiz yeni yuvalarında güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Yol yenileme, kaldırım düzenleme, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği bu bölgemizde her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği alanlara sahip Yeşiltepe Sosyal Tesisler ve Halı Saha projemizi tamamladık ve yakında hizmete sunacağız. Farklı bölgelerimize ulaşımın sağlandığı, ticaret alanlarımızın geçiş güzergahında ki bu değerli alanımıza modern ve konforlu bir sosyal tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerimiz çocuklarıyla buraya gelip rahat ve güvenli ortamlarda yemeğini yiyip kahvesini yudumlarken, gençlerimiz ise nitelikli alanlara sahip halı sahamızda maçlarını yapıp, zamanını faydalı geçirecek. Gençlerimizin her zaman dinamik, çalışkan ve sportif ruha sahip olmasını önemsiyoruz ve bu yatırımlarımızla gençlerimizin daha sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmasına destek oluyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın hem alış verişlerini rahat ve güvenli ortamlarda yapmaları hem de esnaflarımızın ürünlerini temiz ve düzenli ortamlarda satmalarına katkı sunmak adına Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi projemize hız verdik. Hemşerilerimiz bir yandan alış verişlerini yaparken diğer taraftan aynı çatı altında ki sosyal, kültürel ve sportif alanlarda keyifli anlar yaşayacaklar. Bu arada Yeşiltepe’de atıl vaziyette olan stadımızı ise baştan aşağıya yenileyerek yeniden sporseverlerin ve takımlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Çavuşoğlu, Melekbaba, İlyas ve Kiltepe mahallelerini vaat ettikleri kültürel, eğitim, sportif ve sokak sağlıklaştırma projeleriyle buluşturduklarını vurgulayan Çınar, “Geniş bir alana yayılan Yeşiltepe’mizin her bölgesinin aynı düzeyde gelişmesine önem veriyoruz. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizden üst seviyede faydalanması adına yatırım alanlarımızın sayısını artırdık. Çavuşoğlu ve İlyas Mahallerimize Kitap Kafe, Kiltepe Mahallemize ise Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezlerimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Merkezlerimize yoğun ilgi gösteren gençlerimiz, bayanlarımız ve büyüklerimiz, modern, nezih ve düzenli alanlarımızda daha fazla sosyalleşip, kültürel ve eğitim hayatlarına yeni kazanımlar ekliyorlar. Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezlerimizde 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik Erdem Okulumuz, bayanlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarımızı faaliyete sunduk. Kiltepe bölgemize Gençlik Merkezi kurmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Merkezlerimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını üst seviyede uyguluyoruz. Pandemi nedeniyle şu anda katılım az olsa da inşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra bu merkezlerimizin daha fazla ilgi göreceğine eminim. Bununla birlikte yeni dönem vaatlerimizden olan ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma’ projelerimizi uyguladığımız bölgelerimizden olan Kiltepe’nin Dede Korkut ve Gülnebi Caddelerimiz ise restorasyon ve dönüşüm projelerimizle farklı bir hüviyete ulaştı. Her iki mahallemizin yaşam seviyesi artarken, esnaflarımızın ve hemşerilerimizin bu anlamda memnuniyetini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Son dönemlerdeki yatırımlarla gelecekte çok fazla tercih edilecek bir hüviyete kavuşacak olan Melekbaba mahallemizde ise gerek sportif gerekse de fiziksel yatırımlarımız devam etmektedir. Burada nitelikli ve kaliteli yeni yaşam alanlarının kurulmasına destek vermek adına ulaşım ağımızın konfor seviyesini artırdık. Yeşilyurt Belediyesi olarak merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın aynı seviyede değişmesi ve kalkınmasına büyük bir öncelik tanıyoruz ve verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirip, hemşerilerimizle aramızdaki gönül köprülerimizi her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Tek gayemiz, bütün hemşerilerimizin temiz, düzenli huzurlu ve ferah alanlarda yaşamasıdır. Bugüne kadar ki yatırımlarımız, bundan sonra yapacaklarımıza ışık tutacaktır. Dünden daha fazla çalışıp, kalıcı hizmetlerimize yenilerini ekleyerek bize emanet edilen bu ulvi görevin gerekliliklerini yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgemizde yatırımları yerinde inceleyip, fikir ve önerilerini paylaşan AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Çakır ile Sayın Hakan Kahtalı’ya ise yatırımlarımıza hem verdikleri destekler hem de gösterdikleri ilgiden dolayı şahsım ve hemşerilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum“ şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı bölgede gerçekleşen yatırımlardan dolayı kutlayan AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı da, “Birlik ve beraberlik ruhunun üst seviyede olduğu Yeşilyurt’ta Belediye Başkanımız ile Muhtarlarımız ve hemşerilerimiz arasında ki bu birliktelik güzel yatırımların gerçeğe dönüşmesine vesile olmaktadır. Ortaya çıkan bu güzel birliktelik bizleri mutlu etmektedir. Malatya’nın en eski mahallelerinden olup, nüfus yoğunluğunun üst seviyede olduğu Yeşiltepe’mizde mahallelilik kültürünün devam etmesi adına gerçekleşen bu yatırımlardan bizler gurur duymaktayız. Belediye Başkanımızda bu bölgemizin gelişmesi ve kalkınması, her yaş grubundan hemşerimizin sosyal ve kültürden, eğitim ve sanatsal hizmetlere kadar hak ettikleri yatırımlara kavuşması adına çok güzel ve başarılı hizmetlerin altına imza atmaktadır. Mehmet Çınar Başkanımızı canı gönülden kutluyorum, yatırımlar Yeşiltepe’mize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Yeşiltepe’de ki yatırımlardan gurur duyduklarını dile getiren AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Malatya’mızın önemli merkezlerinden olan Yeşiltepe’mizin hızlı gelişmesi ve kalkınması Belediyelerimizin yatırımları ve projeleri sayesinde olmaktadır. Adliye Binamızın bu bölgemizde hizmete girecek olması, Kuzey Kuşak yolunun da tamamlanmasıyla birlikte Yeşiltepe’mizin yaşam standardı daha iyi bir noktaya gelecektir. Yeşilyurt Belediyemizin de her yaştan vatandaşlara hitap eden Sosyal Tesisler, Halı Saha, Millet Kıraathaneleri ve Eğitim Merkezleriyle insanlarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hayatlarına güzel dokunuşlar yapması bölgemizin sağlıklı ve güzel gelişmesine katkı sunmaktadır. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.