Galatasaray kafilesi Malatya'da

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

Son idmanın ardından karşılaşma için Malatya'ya gelmek üzere saat 16.00'da İstanbul'dan uçağa binen sarı-kırmızılı kafile, saat 17.30'da Malatya Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileye taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, taraftarların yanına giderek onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların fotoğraf çekmesi

Futbolculardan görüntüler

Fatih Terim'in fotoğraf çektirmesi

Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-23 18:24:27



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