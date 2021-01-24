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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hanımları kurslarla meslek sahibi oluyor

İHA

Ev hanımları kurslarla meslek sahibi oluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde pandemi kurallarına uygun olarak kadınlara yönelik kurslar devam ediyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde kadınlara yönelik olarak sürdürülen kuaför, mefruşat, giyim ve tasarım kursları usta eğitici öğretmenler tarafından kursiyerlere pandemi kuralları çerçevesinde eğitimler verilerek kursiyerler meslek sahibi ediliyor.
Kursiyerlerden Havva Konuk, böyle bir imkanı tanıdığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederek, gördükleri kurstan memnun olduklarını söyledi.

Kursiyerlerden Başkan Gürkan’a teşekkür
Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde görevli usta öğreticilerden Kadriye Bulut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde kurslarını kurallara uygun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Bulut, “Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde önceden Hanımınçiftliği Mahallesi’nde çalışıyordum. Buraya geldikten sonra gerçekten çok güzel şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim. Kursiyer arkadaşlarımızda çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ben bu kurslardan çok mutluyum. Belediye Başkanımıza böyle bir imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Giyim ve üretim teknolojisi öğretmeniyim ve burada hizmet veriyorum. Gelen kursiyerlerimiz sipariş üzerinden çalışıyorlar. Bunun yanı sıra kendi ihtiyaçlarını karşılaması adına kendilerine katkıda bulunuyorlar. Buranın çok güzel, çok temiz ve hijyen açısında çok mükemmel bir yer olduğunu söylemek istiyorum. Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum böyle bir imkânı bizlere sağladığı için. Bunun yanı sıra daire başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yerde böyle bir hizmet yaptığımız için çok mutluyum” dedi.
Usta öğreticilerden Çiğdem Yağar da, ”Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde; kuaför kursumuz, mefruşat kursumuz, giyim ve tasarım kurslarımız ve rölyef kurslarımız var. Bayanlarımıza bu şekilde hizmet ediyoruz. Bütün bayanlarımızı kurslarımız için buraya bekleriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ederiz böyle bir kursu açtıkları için. İnşallah kadınlarımız daha güzel bir şekilde faydalanır bunlardan” şeklinde konuştu.
Usta öğreticilerden Münire Seyirtepe ise, “Güzellik ve saç bakımı hizmetleri öğretmeniyim. Kursumuzda kursiyerlerimizi profesyonelce yetiştirmeye çalışıyoruz. Gelin saçları, gelin türbanları ve her türlü saç bakımı eğitimi, topuzlar, röfleler her türlü saç bakımını öğretmeye çalışıyoruz. Bir işe girdiğinde en azından evine ekmek götürebilsin. Bir sene içerisinde yaz ayında işe girdiklerinde sabit çalışmaları için yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Daire Başkanımıza böyle bir imkânı bize sağladıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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