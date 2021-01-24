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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıtandan 2020’de 40 bin denetim

İHA

Zabıtandan 2020’de 40 bin denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla günün 24 saati görev yapıyor. 2020 yılında özellikle pandemi salgınıyla birlikte yoğun mesai harcayan Büyükşehir Zabıtası, başta zabıta hizmetleri olmak üzere hafriyat ve trafik denetimleri gibi alanlarda toplam 39 bin 916 denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, her zaman olduğu gibi 2020 yılında da halkın refah ve huzuru için 24 saat esasına göre faaliyet gösterdi. Başta, gıda, kaldırım, işyeri gibi zabıta hizmetleri ile ilgili kontroller olmak üzere, trafik ve hafriyat denetimleri de yapan Büyükşehir Zabıtası, geçtiğimiz yıl toplamda 39 bin 916 denetim yaptı. Bu denetimler sırasında kurallara uymayanlara 1.158 tespit tutanağı tanzim edilirken, 2 bin 417 adet de ihtar tutanağı düzenlendi.
Şehir içi trafikte 18 bin 956 denetim
Zabıta Şube Müdürlüğü Trafik Denetim Ekiplerince şehir içindeki trafik düzenin sağlamak amacıyla 18 bin 956 adet trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 4 bin 864 adet yaya yoluna park eden araç denetimi, 3 bin 635 adet Trambüs güzergahı denetimi, bin 246 yayalaştırılmış alan denetimi, 2 bin 196 toplu taşıma duraklarına park eden araç denetimi ve yanlış paklanmalarla ilgili 2 bin 356 adet denetim gerçekleştirildi. Trafik denetimleri kapsamında 867 adet tutanak tanzim edildi.
Kaçak hafriyata göz açtırılmadı!
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak Zabıta Şube Müdürlüğü Hafriyat Denetim ekipleri tarafından, 24 bin 428 kaçak hafriyat denetimi, bin 780 hafriyat aracında belge kontrolü ve 101 hafriyat temizletme çalışması gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek kurulan Mobil Huzur ve Denetim Ekibi, halkın duygularını sömürerek kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı 8 bin 891 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda dilencilik yapan 2 bin 113 vatandaşa müdahale edilirken, çalışmaların önümüzdeki yıllarda daha yoğun bir şekilde devam edeceği kaydedildi.
Marketlere maske, kolonya, dezenfektan denetimi
Zabıta Şube Müdürlüğü bünyesindeki Hazır Denetim Ekibi özellikle büyük market ve alışveriş mağazalarında haksız fahiş fiyat artışı, fiyat etiketi, sosyal mesafe, dezenfektan ve maske gibi covid19 denetimlerine yönelik olarak 212 adet denetim gerçekleştirilip, tespit edilen eksiklikler ihtar edilerek düzeltilmesi sağlandı. Pandemi süreci ile birlikte ilimizde bulunan AVM’lerde her hafta denetim yapılarak ateş ölçümü, maske, dezenfektan, sosyal mesafe kuralları kontrol edildi. Tespit edilen eksiklikler ilgililere tebliğ edilerek gerekli önlemler aldırıldı. İlimiz merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim yapılmış ruhsat, eksik gramaj, eldiven, maske, dezenfektan, sosyal mesafe kuralları riayet etmeleri sağlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin halkın huzur ve refahının yanı sıra sağlığının korunması için kanunlar çerçevesinde kontrol ve denetimlerine devam edeceği belirtilerek, mağduriyet yaşanmaması için esnaf ve vatandaşların kurallara uymaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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