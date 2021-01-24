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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kara kalem portresiyle anlamlı teşekkür

İHA

Kara kalem portresiyle anlamlı teşekkür

Malatya’da lise öğrencisi İbrahim Eyüp Özkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ve İl Jandarma Komutanlığında trafik görevlisi olan Astsubay Murat Dilek’in kara kalem portresini çizerek hediye etti.
Lise öğrencisi İbrahim Eyüp Özkaya, Malatya’da şehit aileleri ve gazilere verdiği destekler için Dernek Başkanı Mustafa Gözükara ile okullarına gelerek kendilerine trafik eğitim semineri veren Jandarma Astsubay Murat Dilek’e teşekkür etmek için farklı bir hediye yolu seçti. Her iki ismin de kara kalem portrelerini çizen Özkaya, büyüklerine bu şekilde teşekkür etmek istediğini söyledi.
Dernek Başkanı Mustafa Gözükara, lise öğrencisinin hediyesi karşısında mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Kardeşimizin yaşı küçük ama kara kalem çalışmasında mükemmel bir yeteneği var. Kendisini tebrik ediyorum, ben inanıyorum ki geleceğin büyük ressamlardan birisi olacak. Hiçbir resim eğitimi almadan böylesi şahane eserle ortaya koyabiliyor. Bana ve Komutanımız Murat Dilek’e yaptığı portreler çok güzel olmuş, çok beğendim. Bana hediye edilen bu portreyi de makam odama asacağım. Herkes tarafından bilinen o ki, sanat milletlerin kalkınmasında en önemli basamaktır. Sanat olmadan bir milletin ilerlemesi mümkün değildir. Türkiye sanata ve sanatçıya verdiği önemle de adını dünya sanat tarihine yazdırmayı başarmıştır” şeklinde konuştu.

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