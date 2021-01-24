Başkan Sülük’ten ‘unutmadık’ mesajı

Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli olan ancak Malatya’nın da büyük oranda etkilendiği 24 Ocak 2020 depreminin birinci yıldönümünde depremin izleri silinmeye çalışılıyor.

Sivrice ilçe merkezli olan ancak Malatya’nın da büyük oranda etkilendiği 24 Ocak 2020’de saat 20.55’de meydana gele 6.8 şiddetindeki depreminin üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle Malatya’nın Pütürge İlçesi Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “ “Pütürge’mizde büyük bir yıkıma sebep olan 24 Ocak Deprem felaketinin yıl dönümü. Pütürge’mizde de büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında geleceğin modern ve daha dayanıklı evleri inşa edildi. Benzer felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.



517 konut teslim edildi

24 Ocak 2020 depreminde, 4'ü Malatya'dan olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ Sivrice depremi sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin Malatya’da 62 bin 31 binada yaptıkları incelemede 232 bin bağımsız bölümde hasar tespit etmişti. Bunlardan 6 bin 368'inin ise ağır hasarlı konut olduğu belirlenmişti.

Bugüne kadar ağır hasar gören 2 bin 205 bina yıkıldı. Malatya'da şu ana kadar TOKİ tarafından ihale edilen 5 bin 24 konut var. Bunlardan 3 bin 815'inin yapımına başlandı. Kale'de 309, Pütürge ilçesinde ise 208 olmak üzere 517 konut hak sahiplerine teslim edildi.

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