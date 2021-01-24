Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)

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Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

4. dakikada Adem'in pasıyla son çizgiye inen Hadebe'nin tehlikeli ortasını savunmada Donk kornere çeldi.

9. dakikada Umut Bulut'un ortasına penaltı noktasında Acguah kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

13. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin tehlikeli ve sert ortası savunmadan sekerek kaleci Abdulsamed'de kaldı.

22. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına giren Babel'in yerden sert şutunu kaleci Abdulsamed güçlükle kurtardı.

27. dakikada Saracchi'nin ortasına kale önünde Emre Kılınç kafayı vurdu, top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Linnes'in etkisiz şutu farklı şekilde auta çıktı.

45. dakikada Karim Hafez ile sol kanattan kullandığı tehlikeli serbest vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Erdinç Sezertam xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Issam Chebake x, Semih Kaya x, Wallace xx, Teenage Hadebe x, Afriyie Acguah xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Karim Hafez xx, Kubilay Kanatsızkuş x, Adem Büyük xx, Umut Bulut x

Yedekler: Eray İşcan, Fernando Zuqui, Bülent Cevahir, Jody Lukoki, Ahmed İldiz, Erkan Kaş, Zeki Yavru, Tetteh, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Muslera xx, Martin Linnes xx, Marcao xx, Ryan Donk xx, Marcelo Sarcchi xx, Taylan Antalyalı xx, Belhanda x, Emre Akbaba x, Sofiane Feghouli x (Emre Kılınç dk. 25 x), Arda Turan xx, Ryan Babel xx

Yedekler: Fatih Öztürk, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Ozanwafor, Sekidika, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

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