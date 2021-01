Depremin birinci yılında depremzede aileler unutulmadı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Ocak depreminin yıl dönümü nedeniyle depremde evleri ağır hasar gören Bulutlu, Düzyol ve Hisartepe mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara gıda kolisi ve giyecek yardımında bulundu.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin üzerinden bir yıl geçti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkan Yardımcısı Şükrü Özmarasalı ve Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte 24 Ocak depreminin yıl dönümü nedeniyle depremde evleri ağır hasar gören Bulutlu, Düzyol ve Hisartepe mahallelerini ziyaret etti. 3 mahallede yapımı devam eden deprem konutlarında da incelemelerde bulunarak, depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güder, Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından hazırlanan gıda kolilerini ve giyecek yardımlarını dağıttı. Hisartepe mahallesindeki vatandaşların ‘Çocuk Parkı’ talebini geri çevirmeyen Başkan Güder, ilgili birim müdürüne parkın kısa sürede yapımı için talimat verdi.



“Rabbim birlik ve beraberliğimizi arttırsın”

Battalgazi Belediyesi ile birlikte depremzede ailelerin her daim yanında olduklarını vurgulayan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkan Yardımcısı Şükrü Özmarasalı, “24 Ocak depreminden bu zamana kadar depremde evleri hasar gören ve zarara uğrayan mahallelerimizin telkini vermedik. Battalgazi Belediyemiz ile sürekli ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bugünde yine ailelerimiz ile birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi arttırsın” şeklinde konuştu.



“Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu”

Deprem sonrası Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten Hisartepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Çitil, “Battalgazi Belediye Başkanımız ve herkesten Allah razı olsun. Depremin olduğu andan itibaren bizleri yalnız bırakmadınız. Her zaman bizlerin ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi sordunuz. Hiçbir zaman yardımlarınızı esirgemediniz. Mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan ise, “Bugün depremin yıl dönümü nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bizleri ziyaret ettiler. 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren başkanımız sağ olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Başkanımız bizleri her zaman ziyaret eder. Muhtar olarak bazı sıkıntılarımızı başkanımıza ilettim. Bizim taleplerimizden sonra tüm isteklerimiz hızlı bir şekilde yerine getirildi. Bulutlu mahallemizdeki konutlarımız bitmek üzere. Rabbim devletimize zeval vermesin. Mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Kısa sürede depremzede ailelerin yaraları sarıldı”

Depremden hemen sonra depremzede ailelerin yaralarını kısa sürede sardıklarını belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bugün 24 Ocak 2020’de yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin yıl dönümü. Depremin üzerinden 1 yıl geçti. O günden bugüne depremzedelerin yaralarının sarılması noktasında herkes elinden gelen gayreti ve çabayı sarf etti. Depremin ilk anından itibaren STK’larımız ve Kızılay büyük bir çalışma içerisinde oldular. Başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa zaman içinde hem Gelincik tepesinde hem Eskimalatya YIBO konutları hem de köylerimizde konutlarımız bitme aşamasında. Ben emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Battalgazi’nin yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz”

Battalgazi’nin yarınlarının sağlam temeller üzerine inşası için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacaklarının altını çizen Başkan Güder, “24 Ocak 2020 de merkez üssü Elazığ sivrice olan 6,8 şiddetinde bir deprem yaşadık. Bu depremde Battalgazi’miz ciddi anlamda etkilendi. Depremden hemen sonrasında bölgeye ilk biz intikal ettik. Depremden dolayı göçük altında kalan vatandaşlarımız güvenlik kuvvetlerimiz ve arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızla birlikte hep birlikte yardıma koştuk. Malatya’mızda depremden dolayı 4 şehit verdik. Depremin hemen ardından yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Şuan Bulutlu mahallemizdeyiz. Burada 27 adet konutumuz yapıldı. İnşallah önümüzdeki kısa sürede vatandaşımıza teslim edilecek. Bizin birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın en kısa sürede yapılan konutlara taşınmasını sağlamak. Sadece Bulutlu Mahallesi değil, Düzyol ve Hisartepe’de mahallemizde de köy tipi evlerin yapımı sürüyor. Bu süreçte Kızılay’ımızın vatandaşlarımıza ciddi destekleri oldu. Hemşerimiz Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Depremin bugün birinci yıl dönümü. Vatandaşımızın yanında olmak istedik. Amacımız vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, millet olarak sürekli yardımlaşma ve dayanışma halinde olduğumuzu göstermek istedik. Gerek muhtarımız gerekse vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Konutların son durumuyla ilgili zaten sürekli istişare halindeyiz. Deprem konutları bitmek üzere. Öte yandan vatandaşlarımız burada sosyal konut ihtiyaçları da var. Bu konunun çözümü noktasında Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ ile sürekli görüşmeler içindeyiz. Battalgazi bölgemizde 6070 yıllık hatta 100 yıla yakın evlerin olduğunu görüyoruz. Bu binalar deprem açısından oldukça sıkıntılı. Bizim süratle bu sıkıntılı konutları yıktırarak, yerinde veya uygun yerlerde yeni konutları inşa etmemiz lazım. Malumunuz depremde ağır hasarın fazla olduğu Şehit Fevzi Mahallemizin bir kısmında, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla, dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz. Şehit Fevzi Mahallemizde 424 tane hak sahibimiz var ama 750 civarında konut yapacağız. Buradaki amacımız eski yapılarımızın dönüşümünü gerçekleştirmek. Gerek köy alanlarında olsun, gerekse şehir merkezinde bu dönüşümü devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu tür felaketlerin ve acıların bir daha yaşanmamasını niyaz ediyorum. Yaşadığımız bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. Rabbim bu tür afetlerden bizleri korusun. Afetleri bilerek daha fazla tedbir alarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki deprem değil binalar öldürür. Bu minvalde Battalgazi Belediyesi olarak gerekli adımları kararlılıkla atacağımızdan ve güvenli yapıların inşası için gerekli çalışmaların ve denetimlerin uygulayıcısı ve takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.