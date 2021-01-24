Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

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Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 10'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada savunma arkasına sarkan Emre Kılınç'ın ortaya çevirmek istediği topu Hadebe son anda kornere çeldi.

58. dakikada Tetteh'in ceza yayı önünden tehlikeli şutu üstten az farkla dışarı gitti.

62. dakikada Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta top direğin üzerinden auta çıktı.

71. dakikada Belhanda'nın yerden sert ortasına Hadebe ters vuruş yaptı, top az farkla üstten kornere çıktı.

82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Abdulsamed'in çeldiği topu ceza sahası dışından Taylan kaleye gönderdi, top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

88. dakikada Donk'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in yaklaşık 30 metreden sert vuruşu kale önünde yerden sekerek ağlarla buluştu. 01



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Erdinç Sezertam xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Issam Chebake xx (Doğukan Emeksiz dk. 89 ?), Semih Kaya xx, Wallace xx, Teenage Hadebe xx, Afriyie Acguah xx (Zeki Yavru dk. 78 x), Youssouf Ndayishimiye xxx, Karim Hafez xx, Kubilay Kanatsızkuş x (Tetteh dk. 46 xx), Adem Büyük xx (Ahmed Ildız dk. 78 x), Umut Bulut xx (Jody Lukoki dk. 89 ?)

Yedekler: Eray İşcan, Fernando Zuqui, Bülent Cevahir, Erkan Kaş, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Muslera xxx, Martin Linnes xx, Marcao xxx, Ryan Donk xxx, Marcelo Sarcchi xx (Christian Luyindama dk. 84 x), Taylan Antalyalı xxx, Belhanda xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 73 xxx), Emre Akbaba x (Ömer Bayram dk. 84 xx), Sofiane Feghouli x (Emre Kılınç dk. 25 xx), Arda Turan xx (Sekidika dk. 73 xxx), Ryan Babel xxx

Yedekler: Fatih Öztürk, Etebo, Okan Kocuk, Ozanwafor, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Babel (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tetteh, Ahmet Ildız, Issam Chebake (Yeni Malatyaspor), Taylan Antalyalı, Babel (Galatasaray)

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