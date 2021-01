Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) -SÜPER Lig'in 21'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sahada maç oynamanın çok kolay olmadığını belirterek, "Top kontrolünün 2'de, 3'de ancak yapıldığı bir ortamda ısrarla biz de oyuna hakim olmak için uğraştık. Bu bizim oyun kültürümüz, bunu da geliştirmek en büyük dileğim benim. Her gün de gelişiyor görüyorum. Buna rağmen Malatyaspor'a pek pozisyon vermedik, hatta hiç pozisyon vermedik desek belki yeridir. Bu önemli bir şey. İkincisi son kontrolleri iyi yapabilsek, özellikle son vuruşları, son pasları, final olan yerlerdeki pas ve pas tercihleri, artı şutları veya kaleyle ilgili topları atabilsek öne geçebilirdik ki biz öne geçince çok daha iyi oyun oynanma ihtimali yüzde 100, rakip için de, bizim için de. Bu ara fizik olarak da çok üstün, 18'de kafa vurdurmayan iyi mücadele eden bir Malatyaspor vardı. Burada Hamza hocayı da, talebelerini de tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bazen kupada yediğimiz golü onlar ligde yiyor. Böyle enteresan işler oluyor ama set oyununu oynayan oyuncularımızı değiştirdik. Rakibin arkasına, sırtına atan koşan oyuncularla bu sefer devam edebildik son 15 dakikayı. Bence doğru oldu. Çünkü her saniye oyunun gidişatına göre, oyunun performansına göre hamle yapma mecburiyetinde kalıyoruz. Yaptığımız hamleler de doğru oldu. 3 puan çok önemliydi derbiyi kapatırken. Gerçi herhangi bir izin yok, devam edeceğiz ama Malatya gibi önemli bir deplasmandan 3 puanla dönmek hakikaten bizim için sevindirici. Oyuncularımı da kutluyorum, Malatyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

FATİH TERİM: 39 PUAN AZ. KAYBETTİĞİMİZ GEREKSİZ PUANLAR HAYAL KIRIKLIĞI

Bir gazetecinin, 'Toplanan puanı nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna Fatih Terim, "Hayal kırıklıkları. 39 puanı az olarak değerlendiriyorum. Hayal kırıklığı olarak da, kaybettiğimiz gereksiz puanlar diye de söyleyebiliriz" yanıtını verdi.

HAMZA HAMZAOĞLU: ANCA MÜCADELE EDERSİNİZ BÖYLE SAHADA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise kazanmayı arzuladıklarını kaydederek, "Özellikle kendi sahamızda kupa maçında oynadığımız kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maça çıkmıştık ama ilk yarıda istediklerimizi yapmamıza rağmen ikinci yarıda çok da etkili olamadık. Daha çok rakibin ataklarına engel olmaya çalıştık ve oyunu orta sahada korumaya çalıştık fakat öne çıkmakta zorlandık ikinci yarıda ve 90'ıncı dakikada aynı kupada yediğimiz gol gibi maalesef uzaktan atılan bir şutta yediğimiz 1 gol var. Nasip, kazanmayı istiyorduk ama kaybettik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, oyuncularımı da ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Zemin zaten kötü, futbol oynamaya müsait değil. Anca mücadele edersiniz böyle sahada. Biz de onu gerçekleştirdik ama kazanamadık, üzgünüz" diye konuştu.

'SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ZATEN DUYARSINIZ'

Bir gazetecinin 'Futbolcular antrenmana çıkmadı iddiası var, çıkmadı mı, neden çıkmadı' sorusuna Hamzaoğlu, "Evet futbolcularımız antrenmana çıkmadı. Sorunlarımız var. Bunların halledilmesini bekliyoruz. Mali sorunlar var. Dün ise futbolcular idmana çıktı ama çözülmedi halen, çözülmesini bekliyoruz. Zaten çözülmezse önümüzdeki hafta zaten duyarsınız" diye yanıt verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

