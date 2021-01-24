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Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük

DHA

Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Youssuf´un transferini Galatasaray ile görüştük" dedi.
Yeni Malatyaspor, ligin 21'inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Gevrek, mücadelenin 88'inci dakikasına kadar iyi mücadele ettiklerini belirterek, son dakikada yedikleri golün kendilerini üzdüğünü ifade etti. 
Gevrek, takımın iyi mücadele ettiğini kaydederek, "Zaman zaman takım olarak iyi futbol oynadık. Hatta 88'inci dakikaya kadar da iyi getirdik ama maalesef son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü. İlk yarının son maçıydı. Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak 27 puan topladık. Bugün kazansaydık iyi olacaktı, bizim için çok önemliydi. İlk yarıyı 30 puanla kapatsak çok iyi olacaktı ama maalesef son dakikada gelen golle mağlup olduk" diye konuştu.
Futbolun üç sonuçlu bir oyun olduğunu dile getiren Gevrek, "Futbolda kazanmak, kaybetmek, berabere kalmak var. Bana göre takımımız bugün çok iyi mücadele etti. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Hedefimiz 30 puandı ama 27 puan topladık. 27 puan iyi. Ligde arada yok önümüzdeki Fatih Karagümrük maçına bakacağız" dedi.
Gevrek, bir gazetecinin 'Youssuf'un transferi konusunda Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşmeniz oldu mu?' sorusuna, "Daha önce bir görüşmemiz oldu. Bugün maç vardı. Maç öncesi Youssuf ile alakalı bir şey konuşmadık. Daha önce bir görüşmemiz olmuştu, şu an net bir şey yok. Ama Galatasaray ile Youssuf´la alakalı 1-2 görüşmemiz oldu. Bugün maçla ilgili konuştuk ama Youssuf ile alakalı görüşmemiz olmadı" cevabını verdi.  
Bir gazetecinin 'Zemin oldukça kötüydü, bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz?' sorusuna ise şu cevabı verdi: 
"Malatya´da hava şartları da sıkıntılı ve zor. Zemin biraz ağır ama seneye onu düzeltiriz. Bakıldığında kötü görünüyor ama çok da kötü değil. Bu sadece bizde değil birçok takım da böyle maalesef. Hava şartlarından dolayı zeminle alakalı sıkıntılar oluyor. Sezon bittikten sonra onunla ilgili bir değerlendirme yapacağız ama şu an yapacak bir şey yok."
Gevrek, başka bir gazetecinin 'Hafta içi futbolcular bir idmana çıkmadı, bu takımı nasıl etkiledi?' sorusuna, "Takımı izlediniz bugün. Futbolun içerisinde bu tür sıkıntılar olabilir. Çok karakterli bir futbolcu grubumuz var. Ufak tefek sıkıntılar olabilir. Türkiye´de bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90´ı yayıncı kuruluştan ama bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Yapılan indirimde bugün 30 milyon fark ediyor. Ekonomik anlamda sıkıntımız var ama aşılmayacak bir sıkıntı değil. Futbolcu kardeşlerimizin yaptığı ufak bir protestodur. Bence bu haktır, futbolcu kardeşlerimizle bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Bu sadece Malatya'da değil, Türkiye´de birçok kulüpte var. Ama nedense Malatya´da çok fazla dile getiriliyor. Bunu da maalesef biz kendimiz yapıyoruz. Malatya'da yerel basınımız bu işi çok seviyor. Bizim içimizde de maalesef bu tür sıkıntılar var" cevabını verdi.  
Gevrek, ekonomik sıkıntının aşılamayacak bir durum olmadığını ifade ederek, "7 senedir burada görev yapıyoruz. Biz elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Artık şehrimizin, siyasetçilerimizin, işadamlarımızın, herkesin bu takıma sahip çıkması lazım, bu şehir için çok önemli ve marka değeri var. Bunun sadece yönetime bırakılmaması lazım. Biz sadece yönetim olarak bugüne kadar bütün yükü taşıdık. Bu saatten sonra işadamlarımızın da sahip çıkması gerekiyor. Çok değerli işadamlarımız var. O değerli işadamlarımızda artık gelip başkan mı olurlar, desek mi olurlar bilmem ama artık takıma sahip çıksınlar. Bugüne kadar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız destek veriyor ama sadece başkanımız ve bizimle olacak iş değil. Bugüne kadar hiç kimsenin kapısına gitmedik. Bu şehrin marka değeri Malatyaspor´dur ve buraya bütün işadamlarımızın sahip çıkması lazım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adil Gevrek'in konuşması
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-24 19:30:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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